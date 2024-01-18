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南科園慶嘉年華　8家大廠來搶才提供逾千職缺

▲勞動部雲嘉南分署永康就業中心，20日辦理「加入南科、非你不可」擴大徵才活動，邀請8家南科大廠擴大辦理徵才，歡迎民眾把握機會。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲勞動部雲嘉南分署永康就業中心，20日辦理「加入南科、非你不可」擴大徵才活動，邀請8家南科大廠擴大辦理徵才，歡迎民眾把握機會。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

南科園慶即將登場，每年南科園慶是南科的重大慶典，2024年將於20日在南科西拉雅廣場熱鬧登場，當天除了集團結婚、美食市集外，勞動部雲嘉南分署永康就業中心更辦理「加入南科、非你不可」擴大徵才活動，邀請8家南科大廠擴大辦理徵才，歡迎想進入科技業的民眾把握機會。

當天設攤的廠商有台灣積體電路製造、緯穎科技、啟碁科技、宏捷科技、直得科技、前瞻能源、台灣穗高科技、艾爾斯半導體等8家廠商，提供研發工程師、製程工程師、設備工程師、航太專案工程師、市場行銷經理、人資課級主管、採購管理師、總務專員、進出口保稅專員、日文口譯人員、實驗室人員、產銷管理師、業務人員 等逾千個工作機會，其中台灣穗高科技提供航太專案工程師，月薪43900-68400元，歡迎有興趣的民眾不要錯失良機。

永康就業中心表示，南科園慶暨徵才活動每年都會吸引眾多民眾參加，園慶可說是南科的年度盛事，當天除園遊會設攤外，還有集團婚禮活動，今年集團結婚對數達66對，邀請大家一同見證幸福，另園遊會當天還有歌手表演，包括許富凱、阿跨面、戴曉君等現場演唱，歡迎民眾參加。

▲勞動部雲嘉南分署永康就業中心，20日辦理「加入南科、非你不可」擴大徵才活動，邀請8家南科大廠擴大辦理徵才，歡迎民眾把握機會。（圖／記者林東良翻攝，下同）

此外，今年是龍年，永康就業中心將於1月22日至26日舉辦「機會轉動，福氣降臨環保義賣活動」，邀請大家一起做公益。永康就業中心表示，本次活動透過蒐集中心人員家中全新或二手物品，採取義賣方式，期待跟社區民眾結下善緣，讓物品可以永續循環再利用。

活動當週至永康就業中心的民眾，只要寫下新年新希望，即可抽刮刮卡一張，兌換一份小禮物。另當天洽公民眾，也可現場選購想要的二手物品，隨喜樂捐，中心會將所得善款捐贈公益單位，希望藉這項活動響應ESG永續發展政策，達到二手資源再利用，也將民眾善意的隨喜樂捐行動，造福更多需要的人，透過善的循環祝福民眾於全新的一年都有好運氣。

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