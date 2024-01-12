談判破裂南科男持刀狠砍情敵！再放火活活燒死　二審仍判無期

▲南科情殺案，台南高分院雖撤銷洪振凱一審無期徒刑原判，惟仍再判處無期徒刑。（圖／記者林東良攝）

記者林東良／台南報導

在台南科學園區工作的男子洪振凱，不滿胡姓女友分手後與葉姓同事交往，2021年12月29日凌晨，洪男找對方談判，竟持刀刺殺葉男並縱火燒死對方，一審法官判處洪男無期徒刑，案經上訴二審，台南高分院法官認為洪男並非隨機殺人且坦承犯罪，精神鑑定屬低等級再犯風險，仍可教化，12日撤銷一審原判，但仍判處無期徒刑、褫奪公權終身。

判決指出，被吿洪振凱與女友分手後，女友雖與葉姓男子交往，但仍與洪振凱保持聯繫，洪振凱因挽回女友不成，對葉心生不滿，2021年12月29日凌晨4時許，持水果刀藏放於外套內，騎乘機車前往葉男工作處所等候，待葉男下班後尾隨至台南科技園區外某處路口，下車與葉男談判，二人一言不合發生扭打，洪振凱即持水果刀刺葉男右胸，刀刃深入右肺導致肺葉割傷、背等部位，葉男當場氣、血胸而癱軟倒地。

洪振凱見狀，先將其機車騎離現場，再返回將葉男橫放在葉男機車之腳踏板上，騎乘葉男機車右轉至約200公尺處，因擦撞人行道號誌燈桿而倒地，並導致葉男機車汽油洩流地面，洪振凱在現場逗留數分鐘後，發現葉男毫無動靜，以為葉男已死亡，乃持葉男口袋中之打火機，點燃地面洩流之汽油引發火勢，隨即離去現場，葉男因銳器穿刺傷合併燃燒，造成血、氣胸及燒傷而死亡。

二審法官指出，一審法院未勘驗第二現場監視錄影紀錄，且就葉男於第一現場所受傷勢之嚴重程度未予查明，因而認為被吿在第二現場點燃火勢時，是基於不確定殺人故意，與二審認定被吿是出於殺人犯意而行兇，且原判決於犯罪事實欄引用起訴書之記載，認被告係將打火機丟向葉男機車漏油處導致起火，而非刻意點火引燃，亦與事實不符，且與其判決理由矛盾，並影響量刑基礎事實之正確性，應予撤銷原判而改判。

二審法官認定異坦承犯行，衛福部嘉南療養院鑑定意見則指出，被吿並非容易衍生犯罪行為之人格型態，並無其他再犯之危險因子，屬低等級再犯風險，適當矯治有助再社會化，合議庭認為本案應處以限制被吿人身自由之最高度刑，即無期徒刑，並依法宣告褫奪公權終身、本件仍可上訴。