　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

談判破裂南科男持刀狠砍情敵！再放火活活燒死　二審仍判無期

▲南科情殺案，台南高分院雖撤銷洪振凱一審無期徒刑原判，惟仍再判處無期徒刑。（圖／記者林東良攝）

▲南科情殺案，台南高分院雖撤銷洪振凱一審無期徒刑原判，惟仍再判處無期徒刑。（圖／記者林東良攝）

記者林東良／台南報導

在台南科學園區工作的男子洪振凱，不滿胡姓女友分手後與葉姓同事交往，2021年12月29日凌晨，洪男找對方談判，竟持刀刺殺葉男並縱火燒死對方，一審法官判處洪男無期徒刑，案經上訴二審，台南高分院法官認為洪男並非隨機殺人且坦承犯罪，精神鑑定屬低等級再犯風險，仍可教化，12日撤銷一審原判，但仍判處無期徒刑、褫奪公權終身。

判決指出，被吿洪振凱與女友分手後，女友雖與葉姓男子交往，但仍與洪振凱保持聯繫，洪振凱因挽回女友不成，對葉心生不滿，2021年12月29日凌晨4時許，持水果刀藏放於外套內，騎乘機車前往葉男工作處所等候，待葉男下班後尾隨至台南科技園區外某處路口，下車與葉男談判，二人一言不合發生扭打，洪振凱即持水果刀刺葉男右胸，刀刃深入右肺導致肺葉割傷、背等部位，葉男當場氣、血胸而癱軟倒地。

洪振凱見狀，先將其機車騎離現場，再返回將葉男橫放在葉男機車之腳踏板上，騎乘葉男機車右轉至約200公尺處，因擦撞人行道號誌燈桿而倒地，並導致葉男機車汽油洩流地面，洪振凱在現場逗留數分鐘後，發現葉男毫無動靜，以為葉男已死亡，乃持葉男口袋中之打火機，點燃地面洩流之汽油引發火勢，隨即離去現場，葉男因銳器穿刺傷合併燃燒，造成血、氣胸及燒傷而死亡。

二審法官指出，一審法院未勘驗第二現場監視錄影紀錄，且就葉男於第一現場所受傷勢之嚴重程度未予查明，因而認為被吿在第二現場點燃火勢時，是基於不確定殺人故意，與二審認定被吿是出於殺人犯意而行兇，且原判決於犯罪事實欄引用起訴書之記載，認被告係將打火機丟向葉男機車漏油處導致起火，而非刻意點火引燃，亦與事實不符，且與其判決理由矛盾，並影響量刑基礎事實之正確性，應予撤銷原判而改判。

二審法官認定異坦承犯行，衛福部嘉南療養院鑑定意見則指出，被吿並非容易衍生犯罪行為之人格型態，並無其他再犯之危險因子，屬低等級再犯風險，適當矯治有助再社會化，合議庭認為本案應處以限制被吿人身自由之最高度刑，即無期徒刑，並依法宣告褫奪公權終身、本件仍可上訴。

ET快訊
上《玩很大》「只能用慘不忍睹形容」　曾莞婷：這跟說好的不一樣
返鄉投票潮！雙鐵訂票飆72.5萬張　客運尖峰客滿
比基尼妹「綁帶被海鷗解開」彈出！　驚慌摀胸口影片曝
侯友宜深夜搭電梯...遇國外鄰居衝回來投票：不讓孩子上戰場
杜力沒投票權被嗆「死黑X滾回去」！　怒反擊了
肯德基今起連15天「買1送1」！　蛋撻、雞塊都有

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

桃檢偵辦選舉賭盤溯源再查7人到案　4人遭聲押、其餘交保請回

快訊／抓到了！2男闖高雄桌遊店開槍釀1傷　躲摩鐵落網畫面曝

八里氣爆1男成焦屍！室外機炸飛...20戶受損　市府連夜拆危險外牆

談判破裂南科男持刀狠砍情敵！再放火活活燒死　二審仍判無期

相挺變相殺！怒何志偉抹黑「餵毒餵死人」　趙介佑獄中索賠200萬

總統立委選舉明投票　最高檢：檢察官進駐各地警分局

這次不是貓幹的！高檔烏魚子日光浴　囂張賊3次狂偷24片終被逮

3.9公斤公石虎被撞死！　苗栗縣今年「8天2起」石虎遭路殺

女駕駛「喬隱形眼鏡」視線模糊猛撞　倒楣騎士卡車底...車燒剩骨架

張99人生定格！張誌家大女兒淚捧骨灰　侄拿招魂旗喊：上車了

三重警相驗...雙親見遺體　母悲泣、心碎父哀傷拍頭

狗狗歲數不再是１：７！　學者曝犬類年齡新算法

中學生月台救人幫暈厥長者CPR　曾沒救回爺爺...他：不想再遺憾

《單身3》李多熙厭煩表情太Real！　看李官熙三心二意..直嘆氣：他很孬種

鳳梨再戰馮語婷　揭「他是男的！」

國家級警報大響扯國軍介選　國防部怒嗆荒謬：不要貼標籤！

事發瞬間曝！台中女停車前後移動　「探頭踩油門」上衝遭夾殺

鳳梨公開馮語婷真身「是男的」　嗆：蛇鼠一窩..突然示範「哭著道歉」（？）

如何超快速剝茶葉蛋？　兩邊剝小洞→用力吹！

NCT泰容突提：我已經有墓地！　嚇壞廷祐、張度練「什麼？」

桃檢偵辦選舉賭盤溯源再查7人到案　4人遭聲押、其餘交保請回

快訊／抓到了！2男闖高雄桌遊店開槍釀1傷　躲摩鐵落網畫面曝

八里氣爆1男成焦屍！室外機炸飛...20戶受損　市府連夜拆危險外牆

談判破裂南科男持刀狠砍情敵！再放火活活燒死　二審仍判無期

相挺變相殺！怒何志偉抹黑「餵毒餵死人」　趙介佑獄中索賠200萬

總統立委選舉明投票　最高檢：檢察官進駐各地警分局

這次不是貓幹的！高檔烏魚子日光浴　囂張賊3次狂偷24片終被逮

3.9公斤公石虎被撞死！　苗栗縣今年「8天2起」石虎遭路殺

女駕駛「喬隱形眼鏡」視線模糊猛撞　倒楣騎士卡車底...車燒剩骨架

張99人生定格！張誌家大女兒淚捧骨灰　侄拿招魂旗喊：上車了

將聲音送給19歲的妳！朴明洙「9年捐250萬」助聽障　她感動承諾報答

桃檢偵辦選舉賭盤溯源再查7人到案　4人遭聲押、其餘交保請回

「恐怖厄文」回來了！　爆砍本季新高44分殺退尼克

快訊／抓到了！2男闖高雄桌遊店開槍釀1傷　躲摩鐵落網畫面曝

小Ｓ逼問劉俊謙女友「床上技巧如何？」　她羞曝：對方很愛求歡？！

台中東區「4年前兩房800多萬」嫌貴沒買！他最近一看傻眼了

暖到不想起床？他好奇「電熱毯值得入手嗎」　網一面倒狂讚：超級神器

三重新案均價站上62.8萬　買中古屋每坪便宜近20萬

上《玩很大》「只能用慘不忍睹形容」！曾莞婷狼狽：這跟說好的不一樣

醫院評鑑難產！王必勝坦言「鑑別力不足」　擬下周再開會討論

社會熱門新聞

台中二寶媽停車慘被夾死　帶孩看可愛狗貓成最後回憶

即／台南凌晨嚴重火警！70歲翁受困送醫

張誌家今告別式！昔隊友穿背號紀念T到場送別

嫌樓上吵砍死年輕夫妻幼子目睹　男起訴

張誌家大女兒淚捧骨灰　侄拿招魂旗喊：上車了

台中雙桶屍案　主嫌二審還是死刑

即／台中男謊報被搶600萬！見大批員警嚇壞吐實情

即／台61線追撞砂石車　拖板車駕駛慘死

打氣筒打死孕妻還直播　輕判23年定讞

控辣妻外遇王建民　名醫再上訴仍慘敗

瑞芳發現男浮屍　遺體外觀腫脹

海虎3官兵失聯22天！落海士官妻悲問：為什麼找不到

三重警相驗...雙親見兒遺體泣不成聲

女駕駛喬隱形眼鏡　追撞機車起火

更多熱門

相關新聞

打氣筒打死孕妻還直播　輕判23年定讞

打氣筒打死孕妻還直播　輕判23年定讞

桃園李姓男子懷疑妻子出軌，引誘懷孕的妻子前來談判，不顧她懷有身孕，凌虐性侵；之後更持打氣筒爆打孕妻，還將過程直播給女網友觀看。妻子因此死亡，一屍兩命，一二審均將李男重判無期徒刑，更一審改輕判他有期徒刑23年、褫奪公權8年。全案再上訴，最高法院12日駁回上訴定讞。

南科聯苑非營利幼兒園200多人愛心助老

南科聯苑非營利幼兒園200多人愛心助老

門牙被打斷復合！女陳屍停車場

門牙被打斷復合！女陳屍停車場

對手提當選無效之訴吞敗　陳永修：正義不會遲到

對手提當選無效之訴吞敗　陳永修：正義不會遲到

即／告白遭拒13刀砍死同事　男業務判處無期徒刑

即／告白遭拒13刀砍死同事　男業務判處無期徒刑

關鍵字：

南科情殺洪振凱台南高分院無期徒刑

讀者迴響

熱門新聞

林襄離開樂天啦啦隊經紀人證實了

夫妻YTR爆欠卡債200萬！　尪偷錢買名錶「4線索曝光」

台中二寶媽停車慘被夾死　帶孩看可愛狗貓成最後回憶

新娘不是喜歡的類型...他硬把婚結完

蔡阿嘎突喊「R.I.P」穿黑衣站搭棚外！　

愛愛太嗨…他「一下子就射」女友變臉！醫推6招延遲高潮

即／台南凌晨嚴重火警！70歲翁受困送醫

00919配息入帳！他早上驚醒「年終先領一筆」

侯友宜若當選　媒體人曝：將寫下四個第一

張誌家今告別式！昔隊友穿背號紀念T到場送別

林襄退出樂天啦啦隊爆「3主因」

寒流暖氣開到500多度　老夫妻被活活烤死

陸網紅廚師「炒飯被封殺」　鄉民聲援：來台灣吧

嫌樓上吵砍死年輕夫妻幼子目睹　男起訴

女大生趴床曬「飽滿圓蜜桃」　全讚爆極品

更多

最夯影音

更多
三重警相驗...雙親見遺體　母悲泣、心碎父哀傷拍頭

三重警相驗...雙親見遺體　母悲泣、心碎父哀傷拍頭
狗狗歲數不再是１：７！　學者曝犬類年齡新算法

狗狗歲數不再是１：７！　學者曝犬類年齡新算法

中學生月台救人幫暈厥長者CPR　曾沒救回爺爺...他：不想再遺憾

中學生月台救人幫暈厥長者CPR　曾沒救回爺爺...他：不想再遺憾

《單身3》李多熙厭煩表情太Real！　看李官熙三心二意..直嘆氣：他很孬種

《單身3》李多熙厭煩表情太Real！　看李官熙三心二意..直嘆氣：他很孬種

鳳梨再戰馮語婷　揭「他是男的！」

鳳梨再戰馮語婷　揭「他是男的！」

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

蕭美琴現身《豈有此呂》

蕭美琴現身《豈有此呂》

民進黨副總統候選人蕭美琴來了！聊起20年的從政路，在花蓮蹲點的10年因為當地政治比較複雜而曾經孤單，卻也磨出了耐性！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面