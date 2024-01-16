日劇很常見！「1服裝」台人卻很少穿　一票不敢試：撐不起來

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為何台人「很少穿大衣？」　鄉民曝3原因：衣櫃很大是不是

▲強烈寒流襲台，民眾穿厚重大衣外出。（圖／記者屠惠剛攝）

▲天氣沒那麼冷的時候，比較少人會穿大衣。資料照，圖與本文無關。（示意圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

通常外套的長度超過腰部，甚至蓋到膝蓋，就會被稱作「大衣」。近日就有網友好奇拋問，為什麼在台灣似乎很少看到有人穿大衣呢？話題引發討論，而綜合網友說法，可能原因有三，分別是台灣沒這麼冷、騎車不便、看起來腿很短。

有網友在PTT的Gossiping板上，以「為什麼台灣很少穿大衣類型服裝」為標題發文，提到他看日劇時，發現很多演員都會穿大衣，且不論男女，他都覺得很好看。然而，在台灣似乎很少有人穿大衣，這是為什麼？

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貼文曝光後，多數網友認為原因在於台灣並不是那麼冷，「台灣一年穿幾次」、「沒下雪穿大衣做啥」、「不夠冷，穿了太熱」、「氣候不適合」、「這麼熱，誰在穿」、「台北冬天還算有穿到，南部算了吧」、「一年只能穿幾天，然後其他時間放衣櫃占位子」、「能穿幾次？衣櫃很大484」、「熱啊，一年能穿幾次」。

▲強烈寒流襲台，民眾穿厚重大衣外出。（圖／記者屠惠剛攝）

也有網友覺得穿大衣騎車不便、穿大衣看起來腿會比較短，「騎車不方便」、「騎車你穿看看，風灌進領口冷死了」、「搭車可以，但騎車或開車就不方便」、「很看身材，五短身材穿超醜的啊」、「1.天氣、2.身材」、「女生都穿大衣吧？但是男生穿感覺容易腿短」、「身材不夠高撐不起來，然後天氣不夠冷」、「身高、身材悲劇穿下去很難看」。

另也有網友回應，「女生穿很有氣質」、「女生不少吧」、「台北人蠻多人穿的」、「去台北市區比較容易看到，可能是大衣騎機車不方便且不實用，但是大眾運輸為主的台北市沒這問題」、「台北還是比較多，其他縣市就比較少」。話題引發討論。

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