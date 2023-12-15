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生產優質洋香瓜　高雄農改場提醒綜合管理白蚊子

▲白蚊子 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲銀葉粉蝨俗稱「白蚊子」，是洋香瓜的重要害蟲，也是傳播瓜類病毒重要媒介昆蟲。 （圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

高雄區農業改良場於今(15日)上午10時許，在東港鎮興東里舉辦「洋香瓜銀葉粉蝨綜合管理及成果介紹」，邀集各界農民團體、植物保護業者與農友踴躍參加。會中將介紹洋香瓜栽培管理、病毒病害及銀葉粉蝨綜合管理措施等防治成效，並邀請當地青農分享洋香瓜栽培管理經驗。

▲白蚊子 。（圖／記者陳崑福翻攝）

高雄農改場戴順發場長指出，農民又稱銀葉粉蝨為「白蚊子」，為洋香瓜的重要害蟲，亦是傳播瓜類病毒重要媒介昆蟲。當洋香瓜罹染病毒病，常造成生長勢不良、葉片捲曲及黃化等特徵，嚴重影響果實產量及品質。

粉蝨生命周期短而且可以寄生的植物種類繁多，因此，長期施藥下，易產生抗藥性。露天洋香瓜栽培容易受到粉蝨移入而危害，加上南部種植洋香瓜的季節溫暖乾燥，易使害蟲大量發生，因此，傳統化學藥防治不易獲得良好防治成效。農友若能導入綜合管理(IPM)策略，以預防、監測及治療的三個重要概念施作，將可有效防範洋香瓜病蟲害。

他說，綜合管理(IPM)策略包括，栽培無病毒種苗、採用銀色塑膠布忌避害蟲、懸掛黃色黏板物理誘殺，並搭配藥劑輪用，透過前述的多元策略降低田間蟲害密度。因此，高雄改良場期待藉由此觀摩會讓農友了解種植洋香瓜，如何選擇最佳的防治藥劑模式，並鼓勵農友嘗試物理防治措施，達成友善環境之生產策略。

農藥資訊服務網 https://pesticide.baphiq.gov.tw/information/Query/Pesticide
植物保護資訊系統 https://otserv2.tactri.gov.tw/ppm/

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