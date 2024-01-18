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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

分析7選區柯粉票流向　黃揚明：「柯黑」還是「友柯」屬性差很大

▲民眾黨黨主席柯文哲時事回應。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾黨主席柯文哲。（資料照／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

2024大選藍白合總統選戰未能整合成功，但在立委選區有的小雞選擇親柯或反柯，立場各有不同。資深媒體人黃揚明指出，候選人應該要及早檢視自己到底是「柯黑」還是「友柯」屬性，像在台中第二選區沙鹿區國民黨顏寬恒友柯舉動成搶到選票，而台北市第二選區大同區自稱算是「柯黑議員」的國民黨游淑慧，卻不敵民進黨「超級柯黑」王世堅。

黃揚明指出，在台中第二選區沙鹿區三組總統得票狀況為侯康配1萬8,431票、賴蕭配2萬0,929票、柯盈配1萬9,056票、總統廢票413票，而顏寬恒勝出，拿到3萬1,084票（較侯康配多1萬2,653票），林靜儀則拿2萬3,520票（較賴蕭配多2,591票），其他候選人2,282票，立委廢票1,215票，可以明顯發現，柯文哲選票的流向往顏寬恒移動的趨勢非常明顯，可推測比投給林靜儀至少多1萬票。也就是說，顏寬恒的友柯舉動，柯文哲支持者願意埋單。

黃揚明說，在台北市第二選區大同區，游淑慧雖然常跨區為民眾黨的蔡壁如、李有宜掃街輔選，但是柯文哲的選票顯然更愛與柯被視為CP的「超級柯黑」王世堅，即使兩位選將都是「柯黑」，以年輕人為主體的柯支持者多數選擇王世堅，而非選擇非綠陣營的游淑慧。

接著，黃揚明表示，台北市第七選區信義區、新北市第十二選區汐止區、桃園第一選區龜山區、台中市第四選區西屯區，這幾個選區民進黨推出的都是新潮流的候選人，且都敗選，信義區侯康配5萬3,076票、賴蕭配4萬6,634票、柯盈配3萬0,132票、總統廢票896票，立委選戰徐巧芯6萬7,679票（較侯康配多1萬4,603票）、許淑華5萬5,900票（較賴蕭配多9,266票）、其他候選人3,487票、立委廢票2,305票。

黃揚明分析，徐巧芯在初選期間曾經與柯文哲同框吃涼麵，但是在藍白確定不合之後就積極歸隊，甚至網路上有柯粉醞釀抵制徐。不過，最後投票結果，徐巧芯獲得柯文哲的得票趨勢仍較對手高出至少5千多票，只是比起其他藍營友柯選將，徐巧芯的得票並不算太好，許淑華則是新潮流選將中拿到柯文哲選票比例相對高的候選人。

而在汐止區，黃揚明說，侯康配4萬8,831票、賴蕭配4萬6,604票、柯盈配3萬3,984票、總統廢票968票，而立委選戰廖先翔6萬7,649票（較侯康配多1萬8,818票）、賴品妤5萬1,957票（較賴蕭配多5,353票）、其他候選人4,679票、立委廢票2,968票。廖先翔拿到柯文哲支持者選票是賴品妤的3倍以上，顯見當黃國昌呼籲抵制原本受到許多年輕人青睞的賴品妤，是確實有效的。雖然汐止本就是廖先翔本命區，但政二代出身的他若沒有年輕人支持，在汐止領先幅度就無法拉大，最後他僅贏1萬出頭票，可說完全靠汐止支撐他的盤勢。

另外龜山區，黃揚明說，侯康配3萬3,632票、賴蕭配3萬8,225票、柯盈配3萬2,539票、總統廢票678票，而牛煦庭4萬9,934票（較侯康配多1萬6,302票）、鄭運鵬4萬0,701票（較賴蕭配多2,476票）、馬治薇8,320票、立委廢票1,856票。鄭運鵬隸屬新潮流又擔任黨團幹部，常在第一線砲轟柯文哲，累積不少柯粉的仇恨值，因此幾乎拿不太多柯文哲選票；而牛煦庭在桃園問政紮實、又有年輕特質可吸引柯文哲支持者，獲得柯選票是鄭的6倍以上並不意外。這選區令人意外的反而是被收押的馬治薇仍拿到大量的柯文哲選票，可見在藍白不合後，拒投藍綠的力道也變強。

至於台中西屯區，侯康配4萬6,632票、賴蕭配4萬9,613票、柯盈配4萬1,554票、總統廢票1,002票，而廖偉翔6萬7,573票（較侯康配多2萬0,941票）、張廖萬堅6萬3,313票（較賴蕭配多1萬3,700票）、其他候選人3,494票、立委廢票2,787票。張廖萬堅在台中基層實力雄厚，即使隸屬新潮流派系，但問政理性，基層服務口碑好，是可以跨越政黨藩籬的人選；廖偉翔年僅33歲，出身政治家族，若沒有柯文哲反新潮流、台中基層藍白合氛圍，這場選戰幾乎不可能勝選，廖最後以6千票左右差距勝出，能拿到約6成柯選票，絕對是重中之重。

最後，彰化縣第三選區溪湖鎮，侯康配1萬0,675票、賴蕭配1萬1,359票、柯盈配9,290票、總統廢票270票，而謝衣鳯1萬6,613票（較侯康配多5,938票）、吳音寧1萬3,057票（較賴蕭配多1,698票）、其他候選人954票、立委廢票842票。儘管綠營選前狂轟彰化謝家勢力，但是柯文哲支持者對吳音寧的反感明顯高於地方派系，謝衣鳯在該選區連任得票率更高，絕對與柯文哲支持者樂於將選票投給她有關。

黃揚明指出，總結以上分析，在柯文哲4年後仍可能義無反顧再拚一次的狀況下，未來沒有民眾黨或柯家軍候選人的立委選區，藍綠候選人應該要及早檢視自己到底是「柯黑」還是「友柯」屬性。

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