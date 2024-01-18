傳民眾黨發「小草證」？　綠議員曬合照：小草我2014就做過了

▲張之豪與蔡英文。（圖／翻攝自Facebook／張之豪）



記者詹宜庭／台北報導

近期有家長爆料，多名高中學生拿到類似民眾黨「黨證」的「小草識別證」，據稱繳交500元就可以得到一張，民眾黨質疑是民進黨放任三流網軍所為。對此，民進黨基隆市議員張之豪18日在臉書發文，曬出一張他與總統蔡英文的合照，仔細一看後方標語寫著「民主小草」，直言「小草，我2014就做過了」。

臉書粉專「農藝女孩看世界」PO出一名家長的爆料信，內容稱有就讀高中的孩子，班上多名同學拿到類似民眾黨「黨證」的「小草識別證」，繳交500元就可以拿到一張，且還以支持柯文哲為榮，使家長批評民眾黨如同「邪教」般滲透到校園、毒害國家幼苗。

柯文哲昨天上午出席民眾黨黨務會議後，在中央黨部進行媒體訪問。面對有網友爆料，高中校園出現「小草識別證」？柯文哲回應，文宣部跟他說明這是側翼團體，「反正跟我們有關嗎？我不曉得。網路世界真真假假，常常很多是反串、要害我們的，要先搞清楚再來。」

對於這波「小草」爭議，民進黨基隆市議員張之豪今天在臉書發文，曬出一張他與總統蔡英文的合照，仔細一看後方標語寫著「民主小草」，直言「小草，我2014就做過了」。

該篇文章下方有網友留言表示，「當年民主小草的發想是鼓勵年輕人從政，從基層選舉開始。現在民眾黨的小草，是以投票部隊、拱阿北當總統為目標的養成，是完全不同的，不難發現TMD一直在模仿DPP的模式，卻是東施效顰」、「民進黨的小草會變大樹，柯文哲的小草會被收割」、「就是有一個不要臉的人專盜別人的想法及創意，還自以為了不起」、「我師父果然是山寨高手！從黨名到小草」等。