北漂男在新莊無照酒駕挨罰18萬元　跋涉300公里返家繳錢

▲書記官接到納稅人來電 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣枋山一位北漂男子2023年年初在新北市新莊區無照駕駛又拒絕酒測，新北市政府交通事件裁決所對他開立拒測罰單18萬元；他未繳，案件被移送到法務部行政執行署屏東分署執行。分署收案後旋即調查義務人財產資料並扣押他的薪水，惟公司回覆已離職，通知男子要來分署報告財產狀況也未到場。

書記官鍥而不捨於今年初至義務人枋山戶籍地現場訪查，該址看似無人居住，執行人員仍張貼通知於門口，請他在選舉前一日來分署提出清償計畫。有好心的鄰居將書記官張貼的通知拍照傳給義務人子女，他才來電陳稱目前均居住在北部，會依分署通知在投票前一天到場繳清。

詎料約定繳款日當天，義務人搭乘朋友車輛前來分署途中，汽車竟然拋錨故障，他趕緊撥打電話給書記官，告知會遲到並連聲致歉，經長途跋涉300多公里，終於趕在下班前衝到分署繳清該筆酒駕罰單。屏東分署希望他以後別再酒駕，把罰單的錢省下來，改以實質的消費振興繁榮故鄉經濟。

分署刻正配合法務部行政執行署展開全國酒駕專案強力執行中，呼籲目前正值尾牙旺季，公司親友宴飲機會頻繁，如有飲酒可搭乘計程車、公共運輸交通工具或找代駕，酒後切勿開車以避免傷人傷己，尊重自己與他人生命安全。