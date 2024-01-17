花蓮警酒後與妻吵架　開車衝工地50m撞傷工人！還折斷記憶卡滅證

▲花蓮警酒駕肇事，事發後還捏爆行車紀錄器的記憶卡。（圖／記者柯政誟翻攝，下同）

記者柯政誟、劉人豪／花蓮報導

花蓮一名翁姓警員在休假時酒駕開車，15日行經花蓮縣吉安鄉吉安路三段與福昌路口時，撞進工地約50公尺距離造成李姓工人受傷。警方指出，該車原由翁員陳姓妻子駕駛，後來雙方吵架，翁妻下車後，翁員自行開車離開卻發生車禍，事發後還毀損該車行車紀錄器記憶卡，全案以翁員涉嫌公共危險、其妻子陳女涉嫌使公務員登載不實、頂替等罪嫌移送偵辦。

吉安分局指出，鳳林分局翁姓警員，15日晚間8時許開車行經吉安路三段與福昌路口，左轉後衝撞路肩施工處波及李男。獲報到場後發現，現場翁員酒測值0.7Mg/L，並稱駕駛人是其妻子，陳女到場後稱因夫妻吵架，於是車禍後先行步行離開現場，但李男等人供稱僅看到翁員1人下車，無其他人上、下該車。

吉安分局表示，當場要求翁員保留行車紀錄器記憶卡以還原現場；但翁員堅持由陳女代為保管行車紀錄器，後又拒絕警方協助載陳女返所，待翁員由其家人載他和陳女一同赴吉安所製作筆錄後，行車紀錄器內記憶卡遭折斷損毀。

經偵查後，陳女稱案發之初為其駕車載翁員，途中2次與翁員口角爭執，翁員趁陳女下車至超商之際，突駕駛該車離開，直至翁男發生交通事故並聯絡告知後，陳女才委託他人將其載至現場，現場基於夫妻情感、保護翁員意圖，才謊稱該車為其所駕。

翁員供稱，因其酒醉無法確認事發經過，僅記得當時確實由配偶陳女駕駛，途中曾起口角致後續發生情形均不清楚，但坦承事故現場僅其一人在場，及坦承毀損該車行車紀錄器記憶卡，否認有教唆配偶頂替情事。後續全案以翁員涉嫌公共危險﹙酒駕﹚，其配偶陳女涉嫌使公務員登載不實、頂替等罪嫌移送偵辦。

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