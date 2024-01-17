「今年首波寒流」凍很久　挑戰入冬最低溫時間曝

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象署預報，今年首波寒流、入冬第二波寒流周日起逐漸南下。天氣風險公司總經理彭啟明發文，貼出最新各國模式預報台北氣象站未來氣溫趨勢圖提醒，這波降溫應該是相當有感，有機會挑戰這次入冬最低溫紀錄，要注意預防準備。天氣風險天氣分析師柯聿寧則說，預估各地最低溫時間點為下周二晚間、下周三全天、下周四清晨。

▼最新各國模式預報台北氣象站未來氣溫趨勢圖。（點圖可放大／翻攝彭啟明臉書）

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柯聿寧指出，預估周五晚間中國沿岸到台灣東北方有鋒面發展，約於深夜到周六白天掠過台灣，影響時間稍延後，各地有短暫雨機會，中北部、東半部降雨機率較高。

柯聿寧說，雨後溫度普遍下降，南部在周日白天有回溫的機會；其餘地區從周六開始到下周二溫度一路下滑，期間有華南水氣東移，中南部雲量增多，北部持續陰雨，偏向濕冷的型態；預估下周三水氣開始減少，西半部夜間輻射冷卻作用變得明顯，低溫還會再下探。

柯聿寧表示，這波顯著低溫會持續到下周四清晨，預估各地最低溫時間點為下周二晚間、下周三全天、下周四清晨，北部市區低溫有機會來到8-9度，中部配合輻射冷卻作用，低溫則可能降至7-9度，局部空曠地區及近山區還會再更低，非常顯著寒冷，整體溫度下周五白天才會回升。

柯聿寧提醒，周末這波寒流影響時間長，預報溫度偏低，加上水氣多白天回溫有限，全天都是比較濕冷的感覺，務必要做好保暖準備；顯著低溫加上水氣影響，這次中北部、東北部2000公尺以上、中部3000公尺以上區域，在下周二凌晨到下周三深夜期間，有較高機率出現冰霰或降雪等固態降水。