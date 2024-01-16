學校推薦工作！女大生上班2個月「被警察逮捕」…她知真相傻了

▲大陸一女大生去學校推薦的公司上班，2個月後被逮捕。（示意圖／取自免費圖庫photoAC，并非新聞當事人）

記者鄭思楠／綜合報導

貴州一高校畢業生爆料稱，學校將詐騙公司的實習崗位推薦給校內學生，致她入職後在不知情的情況下對他人進行詐騙，被一審判處有期徒刑6個月。對此，該校校長回應，學校在校企合作的企業審核方面存在問題，目前已整改，也會對該學生提供協助。

據《新京報》報道，學生李林（化名）是畢節職業技術學院財政經濟系2018級電子商務專業的學生。2021年3月23日，她在「18級校企班事項通知群」中，看到就業老師發布消息，稱「貴州華訊文化在找淘寶客服，底薪3500+（人民幣，下同）獎金，工作地點在貴陽」。

2021年4月中旬，李林通過了涉事公司的面試，並於一周後入職。入職以後，李林的工作主要是做「前端引流」，即在社交平台發布影片廣告，尋找有意向開網店的客戶，並將客戶的聯繫方式交給上級，「我只是業務員，我的上級負責跟客戶聊具體業務。」

李林稱，入職2個月，她並未發現這是詐騙公司，「我讀的專業是電商營運相關，所以一直以為這家公司招募員工，就是幫客戶經營淘寶店鋪。」2021年5月份，公司暫停營業了半個月，李林詢問原因，上級稱「是因為公司的老師要去外面培訓」，李林並未懷疑。

河南省新蔡縣人民法院的判決書顯示，因涉嫌詐欺罪，李林於2021年7月8日被逮捕，同年7月10日被刑事拘留，同年8月17日被執行逮捕，2022年1月27日被法院取保候審。

2023年1月15日，畢節職業技術學院校長池湧表示，當時在班級群組中推薦實習職位的並非本校老師，而是合作企業方的人員，「這是我來學校之前發生的事情，我來了過後就面臨整改了，學校現在已經沒有校企合作了。」池湧表示，在校企合作的企業審核方面，學校是存在問題的。

池湧說，「她（李林）被起訴，學校會給她一些法律援助。她原來就是貧困家庭的孩子，經受了這些挫折以後，現在生活也比較困難。從學校的角度我們會和她積極溝通，實實在在地幫她解決問題。如果她認為學校在這件事情中存在問題，也可以起訴學校。」