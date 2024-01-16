　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

學校推薦工作！女大生上班2個月「被警察逮捕」…她知真相傻了

▲▼ 哭泣,傷心,OL,悲傷,失戀。（示意圖／取自免費圖庫photoAC）

▲大陸一女大生去學校推薦的公司上班，2個月後被逮捕。（示意圖／取自免費圖庫photoAC，并非新聞當事人）

記者鄭思楠／綜合報導

貴州一高校畢業生爆料稱，學校將詐騙公司的實習崗位推薦給校內學生，致她入職後在不知情的情況下對他人進行詐騙，被一審判處有期徒刑6個月。對此，該校校長回應，學校在校企合作的企業審核方面存在問題，目前已整改，也會對該學生提供協助。

據《新京報》報道，學生李林（化名）是畢節職業技術學院財政經濟系2018級電子商務專業的學生。2021年3月23日，她在「18級校企班事項通知群」中，看到就業老師發布消息，稱「貴州華訊文化在找淘寶客服，底薪3500+（人民幣，下同）獎金，工作地點在貴陽」。

2021年4月中旬，李林通過了涉事公司的面試，並於一周後入職。入職以後，李林的工作主要是做「前端引流」，即在社交平台發布影片廣告，尋找有意向開網店的客戶，並將客戶的聯繫方式交給上級，「我只是業務員，我的上級負責跟客戶聊具體業務。」

李林稱，入職2個月，她並未發現這是詐騙公司，「我讀的專業是電商營運相關，所以一直以為這家公司招募員工，就是幫客戶經營淘寶店鋪。」2021年5月份，公司暫停營業了半個月，李林詢問原因，上級稱「是因為公司的老師要去外面培訓」，李林並未懷疑。

河南省新蔡縣人民法院的判決書顯示，因涉嫌詐欺罪，李林於2021年7月8日被逮捕，同年7月10日被刑事拘留，同年8月17日被執行逮捕，2022年1月27日被法院取保候審。

2023年1月15日，畢節職業技術學院校長池湧表示，當時在班級群組中推薦實習職位的並非本校老師，而是合作企業方的人員，「這是我來學校之前發生的事情，我來了過後就面臨整改了，學校現在已經沒有校企合作了。」池湧表示，在校企合作的企業審核方面，學校是存在問題的。

池湧說，「她（李林）被起訴，學校會給她一些法律援助。她原來就是貧困家庭的孩子，經受了這些挫折以後，現在生活也比較困難。從學校的角度我們會和她積極溝通，實實在在地幫她解決問題。如果她認為學校在這件事情中存在問題，也可以起訴學校。」

ET快訊
存款逾165億！彰化「這農會」年終獎金超過5個月
高端疫苗議價公開！莊人祥曝「初次報價950元」　
快訊／新千歲機場意外！　2班機相撞
跟隨黃國昌加入民眾黨？　陳椒華回應了
冷空氣升級寒流！　凍6天探7°C↓
菜農哭了！　9000顆高麗菜免費採

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

女兒遠嫁！老爸坐車1200公里探望「慘遭冷落」...結局超悲傷

大選結束！　中國旅宿業者「盼兩岸觀光恢復」：期待台灣團

分析／諾魯今賀電、明斷電外交警訊？　黃奎博：陸同步打壓國際參與

男子謊稱騎單車「睪丸破裂」！造假超音波照　騙父132萬元

學校推薦工作！女大生上班2個月「被警察逮捕」…她知真相傻了

網紅推銷水果一口「歐潤局」超洗腦！　親嚐「有機肥」：你值得擁有

飯店產嬰後丟垃圾堆！陸人妻被判「故意殺人罪」：不知孩子爸是誰

香港136萬人貧窮！　貧富差距擴大至57倍

內蒙出土重稀土白雲釔鋇礦　全球首次發現

菲總統以「台灣總統」賀賴清德　陸外交部怒嗆：多讀讀書！

施明德肝癌病逝 享年83歲

蹦闆訪問街友發錢突被包圍！　收工感嘆：幫助真正努力的人

韓韶禧曝光出道前「拍1廣告就賺47萬」　酸民嗆「變老」..反擊：對啊，怎樣？

苦行僧跪拉棺材車23年　走萬里勸世人及時行孝

如何安撫哭泣中的女友？　男友秀鈔能力秒露笑容XD

調皮爸狂搶兒冰淇淋！　他一臉委屈→氣到大哭

「立院龍頭」支持誰？　民眾黨團要求藍綠提4具體承諾

李荷妮產後回歸化身「雙面寡婦」　自豪一打十七...根本超ㄎ一ㄤ

戴資穎重返世界第3！　為球迷這舉動向東宗致歉

為何好員工最後總想躺平　遇擺爛人＋公司制度雙標

女兒遠嫁！老爸坐車1200公里探望「慘遭冷落」...結局超悲傷

大選結束！　中國旅宿業者「盼兩岸觀光恢復」：期待台灣團

分析／諾魯今賀電、明斷電外交警訊？　黃奎博：陸同步打壓國際參與

男子謊稱騎單車「睪丸破裂」！造假超音波照　騙父132萬元

學校推薦工作！女大生上班2個月「被警察逮捕」…她知真相傻了

網紅推銷水果一口「歐潤局」超洗腦！　親嚐「有機肥」：你值得擁有

飯店產嬰後丟垃圾堆！陸人妻被判「故意殺人罪」：不知孩子爸是誰

香港136萬人貧窮！　貧富差距擴大至57倍

內蒙出土重稀土白雲釔鋇礦　全球首次發現

菲總統以「台灣總統」賀賴清德　陸外交部怒嗆：多讀讀書！

泰男深夜難忍性慾！脫光全裸翻入豬圈　懷孕母豬被硬上

萌貓「鑽羽絨外套」窩一起跟哥哥睡翻　小手貼臉頰恩愛畫面曝光

從第1屆就參加！第8屆終於得獎　「移民工文學獎」作品發表網看哭

女性隱形大敵卵巢早衰　營養師曝抗衰老必吃營養素

台八女神母愛噴發！蘇晏霈陪兒童吃年菜...動念想生了

《鬥陣特攻2》S9賽季角色會自補變太強　玩家吵翻總監親上火線回應

猛鬼大樓主委掛「乾哥乾妹」看板：不贊成廢死　1原因恐被罰20萬

太平洋燈會2 ／3登場！水幕雷射動畫「雙龍戲珠」+水舞主燈秀

趙麗穎曝「超標準手語影片」　聽障女孩秒看懂：很厲害

高端疫苗每劑高於700元！莊人祥公開議價過程「初次報價950元」

女騎士「起立蹲下＋忘情擺臀」高速狂飆下秒放開雙手做體操

大陸熱門新聞

網紅名醫猝死享年46歲！同事曝死因：可能和感冒有關

包機送癌末媽回大陸老家！兒：在台灣都在等死

菲總統賀賴清德當選　被陸嗆：多讀讀書

陸失業者「假裝有上班」　躲圖書館耗整天

習近平談統戰　發展台「愛國統一力量」

國台辦反批民進黨慣於「金錢外交」

女子點740元火鍋套餐！一份菜僅「一片葉子」

她甜交上海富二代開銷全包！3年後報警真相更地獄

陸「鋼琴」銷量雪崩式下跌 二手業者：入不敷出工廠倒一大半

網美倒立「T恤滑下來」　她嚇到馬上關直播

離婚少婦寂寞難耐主動裸聊！他傻傻淪陷慘了

女子剛結婚就想離婚！嘆：公公愛開黃腔

男孩故意逗弄「殘障犬」！家長求償成功

南開大學傳播院長被指曾與蕭美琴談戀愛

更多熱門

相關新聞

假帳號賣「公仔+演唱會門票」惡男慘了

假帳號賣「公仔+演唱會門票」惡男慘了

桃園市賴姓男子欠債無力償還，竟異想天開利用網路上虛擬帳號販售「泡泡瑪特公仔」、「李泳知演唱會」、「李俊昊見面會」等門票或公仔商品，透過臉書、Dcard票券版販售，導致大批粉絲依照賴男指定銀行帳戶匯款購買，賴男詐騙得款後卻用於還債，並拒絕交付門票或商品，粉絲直覺受騙報警提告。桃園地檢署複訊後，賴男坦承犯案不諱，檢方偵結依以網際網路對公眾散佈而犯詐欺取財罪嫌提起公訴。

離婚少婦寂寞難耐主動裸聊！他傻傻淪陷慘了

離婚少婦寂寞難耐主動裸聊！他傻傻淪陷慘了

她甜交上海富二代開銷全包！3年後報警真相更地獄

她甜交上海富二代開銷全包！3年後報警真相更地獄

榨乾老婦370萬存款　刷卡換現金再騙67萬

榨乾老婦370萬存款　刷卡換現金再騙67萬

IG帳號狂發「超萌貓狗哏圖」　他爽追慘噴好幾萬！

IG帳號狂發「超萌貓狗哏圖」　他爽追慘噴好幾萬！

關鍵字：

高校實習詐騙校企合作畢業生

讀者迴響

熱門新聞

網紅名醫猝死享年46歲！同事曝死因：可能和感冒有關

賤葆後宮正妹-1！　YTR晨晨「永遠不會進步」宣布退出

鍋貼煎到焦黑！總公司召回店家重新教育

桃園擄女到宜蘭！他「對警開3槍」遭反擊7槍搶救中

飲料店嗆「綠蛆」！總公司最新聲明：分店解約、員工離職

2023信用卡爭霸　中信銀全年8500億元穩坐龍頭

「提早到公司吃早餐」主管搖頭！網聽懂暗示

男國1撞護欄下車察看　後車追撞他慘死

4歲童坐車被風箏線割喉　大量爆血身亡

「噴射橘貓」抓住院門噴強力水柱

全台急凍！下波強冷空氣恐達寒流　連3天最低溫

桃機排安檢1小時　旅客怨現場混亂

全聯最大買1送1來了！年前囤貨必衝

口臭半年！他常做「1動作」慘了　醫：罹癌第二期

北市男進彩券裝闊下注65萬　害慘店員

更多

最夯影音

更多
施明德肝癌病逝 享年83歲

施明德肝癌病逝 享年83歲
蹦闆訪問街友發錢突被包圍！　收工感嘆：幫助真正努力的人

蹦闆訪問街友發錢突被包圍！　收工感嘆：幫助真正努力的人

韓韶禧曝光出道前「拍1廣告就賺47萬」　酸民嗆「變老」..反擊：對啊，怎樣？

韓韶禧曝光出道前「拍1廣告就賺47萬」　酸民嗆「變老」..反擊：對啊，怎樣？

苦行僧跪拉棺材車23年　走萬里勸世人及時行孝

苦行僧跪拉棺材車23年　走萬里勸世人及時行孝

如何安撫哭泣中的女友？　男友秀鈔能力秒露笑容XD

如何安撫哭泣中的女友？　男友秀鈔能力秒露笑容XD

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面