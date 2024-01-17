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UNIQLO不忍了！怒告中國快時尚巨頭Shein　仿冒爆紅肩背包

▲▼中國快時尚Shein。（圖／路透）

▲中國快時尚巨頭Shein。（圖／路透）

文／中央社

日本平價服飾品牌優衣庫（Uniqlo）16日宣布控告中國競爭對手、快時尚線上零售商希音「Shein」，指控對方仿冒該品牌一款大受歡迎的肩背包。

法新社報導，在社群媒體上，許多粉絲大讚這款被稱為Mary Poppins carryall的包包外型輕巧但容量驚人。在TikTok上，一名年輕女子從包包裡拿出多樣物品的影片點閱率已突破100萬次。

優衣庫在聲明中說，針對日本希音公司及其旗下2間子公司提起的訴訟「要求對方立即停止銷售仿冒商品，並賠償相關損失」。

報導指出，這款尼龍（nylon）材質、美國零售價為19.9美元（約新台幣626元）的弧形肩背包據稱已成為優衣庫品牌成立至今最暢銷的包款。

▲▼優衣庫控告中國快時尚巨頭Shein 仿冒人氣包款。（圖／翻攝UNIQLO）

▲▼優衣庫控告中國快時尚巨頭Shein 仿冒人氣包款。（圖／翻攝UNIQLO）

▲UNIQLO控告Shein仿冒人氣包款。（圖／翻攝UNIQLO）

Shein於2008年在中國成立，總部位於新加坡。該品牌透過社群媒體吸引年輕顧客，並迅速征服全球快時尚市場。

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）去年11月報導，Shein去年的市值達到660億美元，營收據稱超過230億美元，該公司還計劃今年在紐約首次公開募股（IPO）。

Shein曾遭控剝削勞工、隱瞞生產過程並鼓勵過度消費，並面臨環保和人權倡議人士的批評。

日本希音公司尚未就優衣庫提訴一事發表評論。

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