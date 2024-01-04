當初很紅！買UNIQLO「1單品」狂撞衫　一票笑+1：根本制服

▲UNIQLO深受台人喜愛。（圖／資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

日系服飾「UNIQLO」深受台人喜愛，在台灣至少有70間店舖。就有網友表示，幾年前第一次去逛UNIQLO時，看到一款灰色連帽外套，因為價格便宜，產地也非大陸製造，就順手買了一件，結果之後每到冬天，就發現自己狂撞衫，不禁直呼「所以UNIQLO灰色連帽外套到底有幾個人買啊？」

這位網友在PTT的WomenTalk板上發起閒聊，「UNIQLO灰色外套到底有幾個人買啊？」現在一到冬天，他就發現學校裡有一堆人穿那件外套，連在路上也不時會遇到幾個撞衫的人，令他尷尬不已，「看到都覺得有點不自在了。」也忍不住浮出問號，到底有多少人買UNIQLO的灰色連帽外套。

結果貼文下方馬上有人笑+1，「我也買過」、「舉手0.0/」、「我買過內刷毛的-.-」、「藍色路過」。還有網友表示，「家人就有2人撞衫XD ，這機率實在高到不行」、「自家人聚會都會撞了」、「制服哈哈」、「當初很紅」。

不過，也有人認為，「我買灰色連帽外套可是是ROOTS的，你確定你看到路人穿的都U的嗎」、「會隨著時間改款，所以說，撞就撞吧，也沒人會注意就是」、「買快時尚還介意什麼撞衫？」

先前曾有女網友分享，帶家人去日本玩，沒想到長輩們在UNIQLO殺瘋了，買自己的衣服之外，還一起挑了同款羽絨外套，妹妹、媽媽、叔叔、阿姨、阿嬤都買了，現在一家人出門簡直像穿制服，「回來之後，還後悔沒幫另一個阿姨帶一件，超可愛也超好笑。」

除了UNIQLO，在台灣常見撞衫品項不少，像是防風外套，路上大多穿Superdry（極度乾燥）、The North Face（北臉）、One Boy。此外，好市多的特價品牌服飾因為有許多會員買，撞衫率也比較高。