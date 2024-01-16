桃園113年電動機車補助方案出爐　擴大推出三大族群補助

▲桃園電動機車補助擴大「婦幼E騎GO」方案。（圖／環保局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為邁向淨零碳排，桃園市環保局宣布113年桃園市電動機車補助計畫，搭配本年度申請條件，擴大推出「青壯新征程」及「婦幼E騎GO」專案，造福青壯年、新住民及婦幼三大族群，補助金額最高可達40,000元，為全國最高；補助期限即日起12月31日止，最晚申請期限至114年1月10日止，市民可透過線上系統提出申請或上環保局官網查詢。

環保局長陳世偉16日表示，桃園市電動機車數逾9萬4,000輛，市占率達6.89%。針對汰換二行程機車並有換購電動機車的申請者，最高共可獲市府20,000元補助。此外，民眾若有汰換105年12月31日(含)前出廠的1至5期機車並同步換購電動機車，市府最高補助17,000元。而針對僅新購電動機車的申請者也有最高4,000元的補助，以上總名額為8,500件。

陳局長指出，除加碼補助中低收入戶、復興區居民外，18-45歲的青壯年族群是臺灣社會的中流砥柱，因此今年度推出「青壯新征程」專案，符合以上資格者加碼補助4,000元，名額2,000件。另為照顧婦幼族群，今年擴大「婦幼E騎GO」方案的申請條件，由原先的育有6歲以下孩童家庭，擴大到育有12歲以下的家庭，每件申請案加碼補助6,000元，名額2,000件。今年的補助金額最高可達40,000元，為全國最高。