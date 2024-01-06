不是鳳梨酥！大陸同事吃「1神級零食」停不下來　網曝：都搬整箱的

▲許多觀光客到台灣會到賣場掃貨。（示意圖／ETtoday資料照）



記者朱祖儀／綜合報導

許多觀光客喜歡來台灣買伴手禮，最受歡迎的是哪一種呢？一名網友分享，自己很喜歡吃義美小泡芙，先前從台灣回大陸的時候，幫同事帶了很多口味，沒想到獲得一致好評，大家全都一口接著一口。文章曝光後，許多愛好者也說「每次都搬整箱」、「真的超愛！」

原PO以「中國同事都喜歡的台灣零食！小泡芙」為題在小紅書發文，表示義美小泡芙是她從小吃到大的零食，常溫好吃，冰過之後口感更是讓人讚不絕口。她也透露，上次從台灣回大陸時，幫同事帶了很多種口味，想要讓他們品嚐不同的風味，結果獲得一致好評，外殼酥脆、內餡爆漿的口感，讓眾人一口接著一口，完全停不下來，因此她也很推薦其他人去品嚐。

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不少人看到後都認同表示，「的確，每次去Costco都搬整箱的」、「超愛吃牛奶口味」、「我家冰箱也有，常備品」、「我最愛巧克力口味的，超好吃，冷藏後也很好吃」、「超好吃！！那個外皮很香！」「這沒有人不愛吧，我平常都不太吃零食的，小泡芙是我唯一愛吃的！！」

也有網友分享其他好吃的台灣零食，「我也從小愛吃小泡芙，還有義美巧克力酥片、波卡蚵仔煎口味、蝦味先」、「真的好好吃，原味也很愛！還有義美的巧克力碎片，真的大人小孩都愛的那種」、「以前台灣親戚帶給我了很好吃的，一個玻璃瓶裡泡了花生和像小油豆腐之類的，不知叫什麼，反正在大陸沒買到過」。

事實上，除了義美小泡芙之外，先前還有網友透露，有個日本朋友來台灣旅遊，一定要喝三點一刻的奶茶，甚至喜歡到去賣場掃貨；也有很多觀光客愛買「義美杏仁巧克力酥片餅乾」、「牛軋餅」、「裕珍馨奶油酥餅」等，除了零食之外，還有陸客一下飛機就直衝文具店「禮拜文房具」買復古造型的剪刀。