東森購物「年菜」熱賣中　買指定年菜加碼抽100張餐券、30張住宿券

▲東森購物「年菜特輯」電視通路、網站同步熱賣中，今年特別主打米其林星級廚師功夫菜，包括晶華酒店、阿一鮑魚等年菜皆持續熱銷。（圖／東森購物提供）

消費中心／台北報導

距離農曆龍年春節只剩一個月，年菜準備好了嗎？東森購物「年菜特輯」電視通路、網站同步熱賣中，為了讓消費者省時方便又可以在家吃到五星級圍爐大餐，東森購物今年特別主打「米其林星級廚師功夫菜」，知名品牌包括晶華酒店、阿一鮑魚年菜持續熱銷外，還有最新推出的米其林星級名店「富錦樹」台式年菜及「陽明春天」蔬食年菜組合，年菜訂購至1/26（四）止，下單後送到家。

根據東森購物網今年年菜銷售觀察，消費品項仍以一次備齊的桌菜型組合最受歡迎，不過受到通膨影響，客單呈現兩極化，買氣較高的約3980元及1980元的年菜組合，熱銷年菜TOP10依序為阿一鮑魚、金牌廚神陳志昇、世大運主廚食神阿彰師、焦志方推薦年菜、晶華酒店、金牌師父方政裕、HiQ、高利水產及富錦樹。若以單一品項來說，佛跳牆仍是一般消費者的最愛，其次為蘿蔔糕、米糕及雞湯，對此也推薦「老協珍」鮑魚干貝佛跳牆、「上海火腿」富貴雙方蜜汁火腿及「晶華酒店」御品鮑魚佛跳牆為目前最熱銷單品年菜。

▲「晶華酒店祥龍獻瑞年菜」，東森價4,580元，包括蟲草鮑魚燉烏雞、富貴豆酥黃金鯧、麻油松坂糯米糕、招福柱侯牛腩煲、迎春紹興醉鮮蝦及金銀蓮子桂圓釀等6道中式圍爐盛宴。（圖／東森購物提供）



東森購物網今年與五星飯店、名店聯名新推出的年菜，首推由米其林推薦、政商名流指定的「晶華酒店祥龍獻瑞年菜」，東森價4,580元，經典6道中式圍爐盛宴包括「蟲草鮑魚燉烏雞」嚴選蟲草花搭配上等烏骨雞、鮑魚等食材，細火慢燉，香濃醇厚，「富貴豆酥黃金鯧」選用台灣黃金鯧魚，配上精心調製的豆酥醬料，烹調而成的開運美饌，「麻油松坂糯米糕」則是長輩喜愛的年菜，還有老饕首選「招福柱侯牛腩煲」、醉鮮海味「迎春紹興醉鮮蝦」，最後再來碗發財黃金甜湯「金銀蓮子桂圓釀」等佳餚，精緻又美味。現在透過電視通路訂購晶華酒店年菜，除了可獲得50%東森幣回饋，還可參加抽獎，共要送出100張每張價值1,580元的平日單人午餐券及30張價值18,480元的晶華平日住宿券。

▲「富錦樹-台菜香檳年菜組」連續三年獲得榮獲台灣米其林指南一星殊榮，東森價3,980元。（圖／東森購物提供）

「富錦樹-台菜香檳年菜組」連續三年獲得榮獲台灣米其林指南一星殊榮，主打台式料理與法國香檳結合的「食尚」年菜，首推菜色「星級海鮮獅子頭」獅子頭特選台灣豬前腿肉，肉質多汁軟嫩，湯汁採用蝦仁、魷魚及干貝滿滿海味，層次豐富鮮甜，象徵著吉祥團圓，「荷葉麻油雞米糕」麻油炒料爆香後，加入台灣鮮嫩雞腿肉與長糯米覆翻炒，再包入荷葉慢蒸，呈現雙麻的層次風味，還有經典傳統酒家菜代表的「魷魚螺肉蒜」以及「台味鯧魚炊粉」、「梅乾茶香扣肉」等米其林匠心獨具共5道菜，完美呈獻台式美味，東森價只賣3,980元。

▲東森購物推出蟬聯米其林綠星三星的蔬食餐廳「陽明春天-翔龍獻禮年菜組」，東森價2,680元。（圖／東森購物提供）

吃素的消費者也能享口福，根據統計台灣蔬食人口比率高居全球第3，東森購物推出蟬聯米其林綠星三星的蔬食餐廳「陽明春天翔龍獻禮年菜組」，包含「極品佛跳牆」嚴選黃耳、北蟲草、鳳眼果等十多種珍稀食材，搭配數種蔬菜文火慢燉，「麻油猴頭菇」是陽明春天代表菜品，挑選極品猴頭菇，使用北港純正黑麻油炒製，香氣十足，還有「香椿蓮子八寶飯」及「梅干獅子頭」等共4道精緻蔬食佳餚，東森價只要2,680元。

因應消費者不同需求，東森購物網冷凍年菜提供各種不同組合，「金牌廚神陳志昇」足足有9道以上年菜，有2,980元及1,980元兩種組合；「金牌食神阿彰師九五之尊團圓得獎年菜組合」9道菜，東森價2,990元。喜愛古早味的人，不要錯過傳承數十年的北方麵食專家推出的「朱記眷村-極鮮海陸佛跳牆組」經典年菜，經典海陸佛跳牆、福滿翠玉獅子頭及港式蘿蔔糕，東森價只要1,988元。還有「高利水產-饗宴經典最愛年菜組」，有懷舊紅蟳米糕、福氣白鯧炊粉鍋、金湯酸菜魚及富貴佛跳牆，道道都是懷舊古早味，東森價2,980元。

告別兔年，2024迎來金龍年，農曆新年除了一家人團聚圍爐，也是一年之中補財庫、求姻緣最靈驗的時機點，命理學家雨揚老師指出，2024甲辰年是財庫年，也是大家殷切盼望的財庫年，該如何掌握錢財，開創新財脈，將成為今年最主要的開運課題。雨揚老師將在1/10（三）及1/11（四）15:20於東森購物第47台，帶你「鈔」前部署，教年前開運招財小撇步以及十二生肖專屬的招財祕法，不要錯過抓緊財富機運的機會。