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向城市英雄說話　南消四大寒流中溫暖宣導

▲台南市消防局新市消防隊，前進南科樂芙幼兒園進行宣導，邀請小朋友參與消防局「向城市英雄說出心裡話」活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局新市消防隊，前進南科樂芙幼兒園進行宣導，邀請小朋友參與消防局「向城市英雄說出心裡話」活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

寒流來襲，台南市消防局新市消防隊，前進南科樂芙幼兒園進行宣導，除發放消防局2024年消防形象月曆給園方，並邀請小朋友參與消防局「向城市英雄說出心裡話」活動，在便利貼上寫下想對消防員說的話，貼在消防栓留言板。

▲台南市消防局新市消防隊，前進南科樂芙幼兒園進行宣導，邀請小朋友參與消防局「向城市英雄說出心裡話」活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

本次宣導在闖關互動中學習防火防災以及救護等等消防知識，小朋友也有好多話想對消防隊員說，踴躍地在便利貼上寫下許多感謝及加油打氣的話語貼在留言板上，希望每一位英勇的消防叔叔阿姨出任務可以平平安安、身體健康，小朋友的每一張留言紙條都深入消防員心中，天氣寒冷但心很暖。

▲台南市消防局新市消防隊，前進南科樂芙幼兒園進行宣導，邀請小朋友參與消防局「向城市英雄說出心裡話」活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

　　消防局第四大隊大隊長蔡國保表示，防火防災觀念必須從教育從下建立，藉由互動式宣導能讓小朋友及老師們更能潛移默化吸收消防知識；預防火災是消防隊的三大任務之一，更是每一戶家庭必須學習的課題，唯有平時做好準備，才能在災害來臨時做出正確的應變。另近來多起排油煙機火警，提醒小吃店或餐廳應定期清除排油煙管之油垢，以免經年累月累積油垢後發生火災。

▲台南市消防局新市消防隊，前進南科樂芙幼兒園進行宣導，邀請小朋友參與消防局「向城市英雄說出心裡話」活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局李明峯局長亦表示，預防火災、搶救災害及緊急救護是消防人員三大任務，全年日夜不休守護城市安全，今年「119消防節」以溫馨及體恤消防員為出發點，特別規劃設計專屬留言板及留言便利貼，置放於轄內各消防分隊及防災教育館，號召民眾來留下鼓勵消防員的話語，透過有溫度的文字，溫暖消防員的心靈。

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