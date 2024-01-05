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美食與安全同享　南消灣裡分隊搭配餐車活動防災宣導

▲台南市消防局第七大隊灣裡分隊，利用同心餐車美食同盟之美食餐車活動，向市民宣導一氧化碳及住宅用火警警報器的重要性，將安全觀念深植於民眾心中。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局第七大隊灣裡分隊，利用同心餐車美食同盟之美食餐車活動，向市民宣導一氧化碳及住宅用火警警報器的重要性，將安全觀念深植於民眾心中。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市南區萬年殿前廣場，於5日下午4時至8時，在舉辦一場匯聚美食與安全的盛會，消防局第七大隊灣裡分隊，利用同心餐車美食同盟之美食餐車活動，向市民宣導一氧化碳及住宅用火警警報器的重要性，將安全觀念深植於民眾心中。

各式美味的餐車蒞臨南區萬年殿前廣場，為市民帶來一場美食盛宴。此次不僅滿足民眾味蕾的渴望，更是一場融入安全宣導的特殊體驗。灣裡消防分隊的隊員將穿著獨特設計的背心，以鮮豔的色彩和引人注目的圖案，而背心上的圖案包括住宅用火災警報器和防範一氧化碳中毒圖說，透過此次的宣導方式，旨在提醒市民重視住宅防火防災安全。

▲台南市消防局第七大隊灣裡分隊，利用同心餐車美食同盟之美食餐車活動，向市民宣導一氧化碳及住宅用火警警報器的重要性，將安全觀念深植於民眾心中。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市消防局第七大隊大隊長石家源表示：「這次活動希望透過美食與宣導的結合，讓市民在品味美味的同時，更加了解和重視居家安全的重要性。」同仁透過宣導，讓民眾增進對一氧化碳和住宅用火警警報器的認識，以確保家庭的居住環境更加安全。

同時消防局長李明峯也秉持市長黃偉哲的施政理念，持續推動防災防火宣導，期望藉由辦理本次宣導活動，讓正確的防災觀念向下扎根進而提升台南市民防火防災意識，並同時培養民眾災害應處能力。

▲台南市消防局第七大隊灣裡分隊，利用同心餐車美食同盟之美食餐車活動，向市民宣導一氧化碳及住宅用火警警報器的重要性，將安全觀念深植於民眾心中。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局也強調堅持廉潔，杜絕任何貪腐情事，公事上依相關法規辦理，秉持正直誠信、專業尊嚴來落實職場安全。

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關鍵字：

美食安全南消灣裡餐車防災宣導

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