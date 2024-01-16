太魯閣號事故「3官員遭記過降級」　交通部前次長：可接受

▲408次太魯閣號出軌，3官員遭懲戒。（資料圖／記者黃國霖攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵太魯閣號在花蓮清水隧道撞上工程車出軌，奪49條人命，時任交通部常務次長代理台鐵局長祁文中、前台鐵局長張政源、時任台鐵局工務處長陳仲俊等三官員被送議處，懲戒法院今(16日)判決張政源、陳仲俊均降1級改敘、祁文中記過1次，可上訴。祁文中表示，可接受該結果。陳仲俊指出不會上訴。

2021年4月2日，載有498人的台鐵408次太魯閣號列車，行駛至花蓮清水隧道北口撞及邊坡改善工程滑落的施工車輛，司機員2名、乘客47人死亡，213人受傷。

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檢警單位除追查工程車所有人李義祥等人的刑責以外，另監察院也追究行政責任。監察院最後對時任交通部常務次長代理台鐵局長的祁文中，以及事發前3個月才退休的前台鐵局長張政源、時任台鐵局工務處長陳仲俊提出彈劾，並送司法院懲戒法院議處，結果今出爐，張政源、陳仲俊均降1級改敘、祁文中記過1次，該案可上訴。

昨(15日)剛退休的交通部常務次長祁文中今已卸下官職，祁文中受訪表示，他對該結果初步可以接受，會再跟律師討論是否需要上訴。

時任台鐵局工務處長陳仲俊，現職為台鐵公司化後轉任台灣鐵路公司東區營運處長，懲戒法院判決降1級改敘，陳仲俊也將調職，改任台鐵公司副總工程司。

陳仲俊受訪表示，該事故有49條人命，他當時是業務主管，因此他不會上訴。

前台鐵局長張政源未接聽電話，截至截稿前無法取得回應。