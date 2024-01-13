快訊／台鐵浮洲站傳「乘客落軌」　男子被救出無呼吸心跳

▲台鐵浮洲站傳出死傷事故，有民眾墜落軌道，被夾困在列車與月台間。（圖／記者王佩翊攝）

記者王佩翊、陳以昇、柯沛辰／新北報導

22:00內文更新：男子被救出無呼吸心跳

台鐵13日晚間近9點傳出死傷事故，4211號班次區間車剛進入浮洲站月台，發現有乘客掉落軌道，當下緊急剎車，但男子仍被夾困在車廂與月台間。警消獲報趕抵現場救援，但男子被救出時無呼吸心跳，現場改為單線雙向行駛。

據調查，一名40多歲男子晚間8點54分墜落軌道，被夾困在蘇澳往樹林4211號次區間車及月台之間。稍早9點42分，警消協助男子脫困，但男子已無呼吸心跳，被送往板橋亞東醫院搶救中。

台鐵證實，板橋=樹林間（浮洲站）東正線，有旅客侵入路線，結果遭4211次（區間車）撞擊，被夾在第一車車廂與月台間。目前板橋=樹林間改西正線單線行車，旅客改乘1261次到樹林。

初步了解，現場無人認識該名男子，落軌原因尚待調查。至於通行部分，現場暫改為單線雙向行駛，將待事故完全排除後，再恢復交通。

▼警消搶救中。（圖／記者陸運陞攝）

▼列車乘客不知所措，在月台上等候。（圖／記者王佩翊攝）

▼事故列車目前已暫停營運。（圖／記者王佩翊攝）

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