春節國道客運每天開出6697班次　88條路線「祭85折優惠」

▲春節88條國道客運路線推出平均85折優惠。（資料照／公路局提供）

記者李姿慧／台北報導

春節7天連假將至，國道客運每天將開出6697班次，88條國道客運路線將推出平均85折優惠，搭國道客運或雙鐵轉乘地方客運和公車可享基本里程或一段票免費優惠。

春節有7天連假，為紓解連續假期返鄉及外出旅遊的車潮，公路局自2月7日下午至2月14日，擬定相關疏導措施及多項公共運輸優惠措施，並協調督導公路汽車客運業者執行「春節連續假期旅客疏運計畫」。

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為鼓勵民眾春節7天連假多搭乘公共運輸，公路局副局長張舜清表示，西部國道客運預期每日可疏導9萬5000人次、開行5322班次，並隨時機動加班因應旅客的增加；針對宜蘭地區，行駛國道5號客運業者每日共可提供約1375車次，並視旅客狀況再機動加班，預計每日可疏運旅客2萬4000餘人次。

張舜清指出，2月7日0時起至2月14日24時止，國道客運88條路線提供平均85折票價優惠；搭乘國道客運、台灣高鐵或台鐵後轉乘在地公路客運或市區客運，可享基本里程8公里或一段票免費優惠。

張舜清表示，國道客運業者已開始陸續發售春節期間去回程車票，春節疏運期間公路汽車客運業將提供充足的運能和優惠措施；另外公路局在春節連假期間配合高速公路局，實施國5北上宜蘭至頭城路肩開放大客車通行路段及主線儀控號誌，提升國道客運疏運效率，節省民眾旅行時間。