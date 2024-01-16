黃捷李柏毅進國會！議會藍綠只差1席　陳其邁：市政不分藍綠

記者許宥孺／高雄報導

民進黨高雄市議員李柏毅、黃捷當選立委，也讓綠營在高雄市議會中少了2席，變成29席，只比國民黨的28席多一席，對此，高雄市長陳其邁表示，地方發展議題，藍綠都有高度共識，不分藍綠，是他一向的原則，「席次還好，並不影響府會合作默契」。

▲高雄市長陳其邁於高雄榮總佈達典禮致詞。（圖／記者許宥孺攝）

高雄市長陳其邁今(16日)出席高雄榮總院長布達交接宣誓典禮，他特別恭喜林曜祥院長卸任，終於可以好好地稍作休息。

▲高雄市長陳其邁今(16日)出席高雄榮總院長布達交接宣誓典禮。（圖／記者許宥孺攝）

陳其邁提到，林曜祥院長就任以來，對於屏東榮總、聯合醫院的經營，族繁不及備載，對高雄的醫療服務貢獻非常多，所以他今天是來特別感謝。而新任的陳金順院長，是國內腎臟科的權威，對高榮過去在醫療、教學還有服務，都是非常頂尖的學者。

陳其邁說，他相信以高雄榮總跟高雄市政府，不管在公共衛生或各種醫療、長照的服務和過去的合作，希望陳院長接任之後可以繼續深化，以醫學中心服務的水準來照顧市民。

媒體也問及，接下來民進黨議會就少了2席，已經不是絕對多數，對市政上會不會有比較大的影響？

陳其邁表示，地方發展一些議題，其實藍綠都有非常高度的共識，譬如說重大的交通建設、特色公園、長照等等，議員非常關心，他還是一貫的原則，還是會謙虛地傾聽議員的意見，不分藍綠，這也是他一向的原則。

▲高雄市長陳其邁認為議員席次對他來說還好，並不影響府會合作默契。（圖／記者許宥孺攝）

陳其邁強調，市政也不會分藍綠，過去在國民黨曾麗燕議長時期到民進黨康裕成議長時期，對市府來說，議會都非常支持市府的政策，所以市府也會持續地跟議會合作，他認為席次其實還好，並不會影響府會之間合作的默契。

此屆高雄市議會總席次為65席，民進黨市議員陳致中遭判刑入監後剩64席，此屆民進黨團成員有共獲得31席，國民黨獲得28席，無黨團結聯盟有3席，而副議長曾俊傑、議員李順進未加入黨團運作。而民進黨市議員黃捷、李柏毅進軍國會後，不僅市議員再少2席次，只剩62席，民進黨團也成為非絕對多數，只比國民黨多一席。