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有情有疼心　職業工會助南大附聰學生義剪並邀尾牙同樂

▲台南市勞工局「做工行善團」義剪團隊，台南市美髮美容技術指導員職業工會志工，在香格里拉台南遠東國際大飯店，舉辦歲末感恩餐會更邀請附聰學校住校的學童一起同歡。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市勞工局「做工行善團」義剪團隊，台南市美髮美容技術指導員職業工會志工，在香格里拉台南遠東國際大飯店，舉辦歲末感恩餐會更邀請附聰學校住校的學童一起同歡。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市勞工局「做工行善團」義剪團隊，台南市美髮美容技術指導員職業工會志工，長期至中西區國立台南大學附屬啟聰學校台南分校替幼兒部及國小部學生義剪，協助小朋友們打理整潔的面容，15日在香格里拉台南遠東國際大飯店，舉辦歲末感恩餐會更邀請附聰學校住校的學童一起同歡。

▲台南市勞工局「做工行善團」義剪團隊，台南市美髮美容技術指導員職業工會志工，在香格里拉台南遠東國際大飯店，舉辦歲末感恩餐會更邀請附聰學校住校的學童一起同歡。（圖／記者林東良翻攝，下同）

尾牙宴上勞工局局長王鑫基代表黃偉哲市長，致贈感謝牌感謝台南市美髮美容技術指導員職業工會長期為這城市打拼，不僅是在市政、勞政業務協助推動上義不容辭，更響應公益行善，加入做工行善團行列，長期幫助南大附聰學童義剪活動，也由於這些服務對象是12歲以下的學童，志工服務時不僅有耐心更注意小細節，除了美觀還要兼顧日後方便整理，所以在服務時不僅依照每個人不同的臉型剪出合適的髮型，還會因應學生要求剪出想要的造型，志工的專業與細心，讓老師及家長們都相當滿意。

▲台南市勞工局「做工行善團」義剪團隊，台南市美髮美容技術指導員職業工會志工，在香格里拉台南遠東國際大飯店，舉辦歲末感恩餐會更邀請附聰學校住校的學童一起同歡。（圖／記者林東良翻攝，下同）

王鑫基更分享，自2015年起工會志工平均每兩個月都會到學校定期定點的義剪服務模式，不僅深受學生與家長喜愛，更已轉變為期待，有些學生更會事先準備好指定造型照片與設計師討論設計的造型，剪完後滿意立即拍照傳給家長的喜悅心情，也感染義剪志工與服務人員。

王鑫基更感謝台南市美髮美容技術指導員職業工會今年暖心加碼舉辦歲末年終餐會時邀請南大附聰師生以及前後任校長一起餐敘同歡，在尾牙宴上逾百名工會會員與南大附聰師生一起高舉手勢打出「我愛你」國際手語，現場愛心滿滿，工會更表示以後會將愛傳承每年持續邀請附聰學生一起歡度年終餐宴。

▲台南市勞工局「做工行善團」義剪團隊，台南市美髮美容技術指導員職業工會志工，在香格里拉台南遠東國際大飯店，舉辦歲末感恩餐會更邀請附聰學校住校的學童一起同歡。（圖／記者林東良翻攝，下同）

工會榮譽理事長王智立也分享工會志工們在幫孩子義剪過程中，其實是更要感謝這些小朋友幫助自己找到自己內在的善良，也從他們剪完滿意的豎起大姆指中得到自我價值肯定。同時他也發現到學生配戴的助聽器或人工電子耳儘管政府有補助，但是後續更換的相關助聽輔具配件都很昂貴，例如電池等平均約2年就要更換，但是一顆平均就8千至1萬元不等，然而很多學生都是家境清寒家庭，往往無力更換而影響聽力，因此學習效果也大打折扣。

王理事長便提出讓愛久久計畫，鼓勵會員響應小額樂捐協助他們更換相關配件，從5百、1千都可以，透過每1個人都可以參與，讓這計畫年年可以持續進行，讓這些孩童可以安心學習，也希望因為社會的溫暖可以改變他們的未來。

王鑫基局長王鑫基也謝謝這群溫暖有情的志工夥伴們，並稱讚這項義舉讓學生們能改善學習品質，更是讓溫暖與愛不間斷的延續。

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