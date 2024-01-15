南投醋男酒後潑汽油燒死前妻新歡！重判18年定讞

▲男子潑汽油縱火燒死前妻的新歡，重判18年定讞。此為示意圖。（圖／視覺中國）

記者吳銘峯／台北報導

南投男子周聖瑋，2021年底不滿前妻離婚後另與黃姓男子交往，竟在酒後帶著汽油，衝進黃姓男子經營的緞帶工廠，潑灑汽油後點火，最後燒死黃男，前妻則逃過死劫。最高法院審理後，將周男重判有期徒刑18年定讞。

判決指出，周男因對陳姓前妻家暴，二人最後於2020年初調解離婚，當時法院還核發家暴保護令，勒令周男不得對前妻實施家庭暴力行為及騷擾行為，並應遠離前妻當時之住所至少50公尺。而前妻之後就與黃姓男子同住在南投的緞帶工廠內。

但周男無視保護令，在2021年12月26日中午左右，先騎機車到加油站購買208元92無鉛汽油（約7.5公升）後，到某紓壓會館飲用高粱酒。到了下午兩點多，周男已經酒醉，就騎機車帶著汽油，到黃男的緞帶工廠，帶著汽油衝進工廠內，大罵「討客兄」、「要給你們死」（台語），隨後朝機台潑灑汽油。

黃男見狀，抓起棍棒與周男纏鬥，並叫陳女離開、報警，最後周男以打火機點燃汽油，2人隨即陷入一片火海。周男眼見陳女逃開，隨即追上，以手勒住陳女頸部，企圖點燃陳女身上的汽油。還好鄰居趕緊將周男拉開，陳女才逃過一劫。

警消人員獲報趕赴現場撲滅火勢，並將黃男送醫，黃男因有頭頸部、前後軀幹及四肢第二至三度燒傷占全身體表面積60％併雙上肢及胸頸部深度燙傷腔室症候群之嚴重傷勢，住院治療兩周後仍不治身亡。至於周男也受火流波及而受有雙側前臂及雙側膝部二度燒傷占全身體表面積18％之傷勢，住院治療時遭警方逮捕，檢警依照殺人、殺人未遂等罪，對他提起公訴。

一審將周男重判有期徒刑20年，案經上訴，高等法院台中分院改判周男有期徒刑18年，並依照「醉態駕駛罪」判刑5月，併科罰金1萬元。全案再上訴，最高法院15日駁回上訴定讞。