　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

南投醋男酒後潑汽油燒死前妻新歡！重判18年定讞

▲放火,縱火,燒房子。（圖／視覺中國）

▲男子潑汽油縱火燒死前妻的新歡，重判18年定讞。此為示意圖。（圖／視覺中國）

記者吳銘峯／台北報導

南投男子周聖瑋，2021年底不滿前妻離婚後另與黃姓男子交往，竟在酒後帶著汽油，衝進黃姓男子經營的緞帶工廠，潑灑汽油後點火，最後燒死黃男，前妻則逃過死劫。最高法院審理後，將周男重判有期徒刑18年定讞。

判決指出，周男因對陳姓前妻家暴，二人最後於2020年初調解離婚，當時法院還核發家暴保護令，勒令周男不得對前妻實施家庭暴力行為及騷擾行為，並應遠離前妻當時之住所至少50公尺。而前妻之後就與黃姓男子同住在南投的緞帶工廠內。

但周男無視保護令，在2021年12月26日中午左右，先騎機車到加油站購買208元92無鉛汽油（約7.5公升）後，到某紓壓會館飲用高粱酒。到了下午兩點多，周男已經酒醉，就騎機車帶著汽油，到黃男的緞帶工廠，帶著汽油衝進工廠內，大罵「討客兄」、「要給你們死」（台語），隨後朝機台潑灑汽油。

黃男見狀，抓起棍棒與周男纏鬥，並叫陳女離開、報警，最後周男以打火機點燃汽油，2人隨即陷入一片火海。周男眼見陳女逃開，隨即追上，以手勒住陳女頸部，企圖點燃陳女身上的汽油。還好鄰居趕緊將周男拉開，陳女才逃過一劫。

警消人員獲報趕赴現場撲滅火勢，並將黃男送醫，黃男因有頭頸部、前後軀幹及四肢第二至三度燒傷占全身體表面積60％併雙上肢及胸頸部深度燙傷腔室症候群之嚴重傷勢，住院治療兩周後仍不治身亡。至於周男也受火流波及而受有雙側前臂及雙側膝部二度燒傷占全身體表面積18％之傷勢，住院治療時遭警方逮捕，檢警依照殺人、殺人未遂等罪，對他提起公訴。

一審將周男重判有期徒刑20年，案經上訴，高等法院台中分院改判周男有期徒刑18年，並依照「醉態駕駛罪」判刑5月，併科罰金1萬元。全案再上訴，最高法院15日駁回上訴定讞。

ET快訊
快訊／網瘋傳作票　中選會主委怒了
幕後／賴清德首任閣揆需降低政治彩度　朱敬一浮上檯面
接任黨魁、挑戰2028？被視為「藍營新共主」　盧秀燕回應了
選務員現場狂被兇！氣轟愛莉莎莎：4年後妳來當　揭12hrs血
8票團進團出！要藍綠先答「國會改革立場」　黃珊珊：不在乎人選
曾發起百萬紅衫軍倒扁　陳水扁悼念施明德：一代梟雄安息吧
新景點！　象鼻岩第二春變「水豚君岩」
紅衫軍為何不衝進總統府？　施明德昔曝原因「要衝要爽！太容易了
快訊／被點名是閣揆人選！　陳其邁表態了
桃園女師性侵小六男童生子　判刑17年！她不服提上訴

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

曾格爾涉勾富商判賠正宮30萬　上訴急繳全額擔保防遭強制執行

傾倒廢棄物還逃稅！雲林13鄉鎮慘遭蹂躪　檢警逮65人9收押

趕處理打架糾紛！北市警車「碰撞計程車」雙方送醫　肇責釐清中

南投醋男酒後潑汽油燒死前妻新歡！重判18年定讞

外送員迷上外拍女模！偷拍送花邀同居　為愛沖昏頭下場慘了

快訊／台南市澱粉工廠1工人左手臂捲入機台　手掌血肉模糊送醫

國中生打籃球爆糾紛！他撂兄逼13歲少年自錄下跪影：不拍炸你家

麻將館藏賭場！長髮正妹「三娘教子」被活逮　闆娘只有21歲

桃園女師性侵小六男童還懷孕生子一審重判　上訴二審已分案

無照開聯結車上西濱！他猛撞工程車害2死喊：撿打火機　一驗尿慘了

鄭運鵬兒子「德德」帥到爆紅！　李明川支持出道：強大台灣演藝圈

高中生省下零錢成習慣 全丟桶2年竟存6萬元！

帶孩子出國玩心很累　媽：不是哭就是在地上

買滷味剛付完錢就騎回家！　停好發現沒拿衝回去：87喔

男生這４部位別亂碰！　喉結只給親密的人觸摸

柴想叼龍珠出門卡住　低頭思考該怎麼通過

愛莉莎莎轟作票被罵「緊急道歉了」！　網揪官方證據打臉…選務員5點反擊

張學友演唱會場外爆「人疊人意外」　親民打招呼引推擠..鐵杆瞬間倒塌

吳克群當「有形的翅膀」遭嫌棄　被張韶涵拱脫掉…衣服超短笑翻XD

到韓國街頭必吃魚板湯　傳說竹籤竟會重複使用

曾格爾涉勾富商判賠正宮30萬　上訴急繳全額擔保防遭強制執行

傾倒廢棄物還逃稅！雲林13鄉鎮慘遭蹂躪　檢警逮65人9收押

趕處理打架糾紛！北市警車「碰撞計程車」雙方送醫　肇責釐清中

南投醋男酒後潑汽油燒死前妻新歡！重判18年定讞

外送員迷上外拍女模！偷拍送花邀同居　為愛沖昏頭下場慘了

快訊／台南市澱粉工廠1工人左手臂捲入機台　手掌血肉模糊送醫

國中生打籃球爆糾紛！他撂兄逼13歲少年自錄下跪影：不拍炸你家

麻將館藏賭場！長髮正妹「三娘教子」被活逮　闆娘只有21歲

桃園女師性侵小六男童還懷孕生子一審重判　上訴二審已分案

無照開聯結車上西濱！他猛撞工程車害2死喊：撿打火機　一驗尿慘了

曾格爾涉勾富商判賠正宮30萬　上訴急繳全額擔保防遭強制執行

除息搶前上車！　4檔人氣ETF連袂走揚

中選會駁斥作票傳言　李進勇怒：有任何選務人員違法「立刻下台」

大巨蛋看讀賣巨人　第二波預售票22日開賣

NBA本季最狂絕殺！　公鹿里拉德延長賽32呎三分彈宰國王

是否延攬蔡壁如當副市長？盧秀燕回應了「處理當中」：很快會宣布

東京3個免費藝文展館　有日本唯一廣告博物館　必拍螺旋走道

iPhone 15太貴買下不去？　換手機選「這9款」高CP價格又香

美、英、日、加祝賀台灣大選　陸批「嚴重違反一個中國原則」

施明德是民主政治前輩　盧秀燕悼念：一生中最敬佩的人物之一

撿便宜看過來！9道菜2千元有找 小資族輕鬆入手金牌廚神年菜

社會熱門新聞

嫩妹民宿包棟遭性侵！嚇問男友：有跟我做嗎

大牙沒事了　黑人告誹謗不起訴確定

快訊／高雄轎車自撞電桿！男駕駛重傷亡

快訊／5億高中生案開庭！夏男現身衣服還是同一件

新北警車違停公車亭　警方回應這樣說

放煙火、翹孤輪！屁孩群聚鳳鼻隧道鬧事

快訊／偷走284張空白總統選票！嫌3萬交保

無照開聯結車！他猛撞工程車害2死　一驗尿慘了

即／台中女找朋友8樓墜落　插管搶救中

桃園女師性侵小六男案　上訴二審已分案

桃園女淫師性侵小六男童　教育局：終身不得聘任

時隔5個月！台中「5億高中生命案」今再開庭

快訊／失竊選票藏圖書室角落　警逐層找到最後2張

男獨攀苗栗加里山　倒臥登山步道搶救不治

更多熱門

相關新聞

桃園女師性侵小六男案　上訴二審已分案

桃園女師性侵小六男案　上訴二審已分案

桃園市某國小女老師，竟與班上小六男童產生情愫，9次利用機會性侵小六男童，最後更懷孕生子，一審遭桃園地院重判17年6月。女老師不服，上訴第二審，高等法院日前已經完成分案。而女老師在案發後也已經遭解聘，終身不得聘任。

全裸男子突掏剪刀瘋狂捅刺！33歲女工臥倒血泊

全裸男子突掏剪刀瘋狂捅刺！33歲女工臥倒血泊

第六屆更生美影攝影比賽於桃園

第六屆更生美影攝影比賽於桃園

法務部關切苗栗更生安置處所

法務部關切苗栗更生安置處所

男子離婚7個月後！才發現前妻婚內出軌

男子離婚7個月後！才發現前妻婚內出軌

關鍵字：

法律人權前妻殺人新歡潑汽油最高法院工廠三審無期徒刑

讀者迴響

熱門新聞

今年最強冷空氣要來了　恐寒流「連凍5天」

快訊／施明德今生日凌晨辭世！　享壽83歲

剛到目的地…3歲女兒鬧脾氣爆哭！張捷馬上回家

嫩妹民宿包棟遭性侵！嚇問男友：有跟我做嗎

韓國瑜不分區第一　Wecare高雄：鬧劇又要上演

《小明星大跟班》凌晨粉專突PO性愛片！網嚇壞

南開大學傳播院長被指曾與蕭美琴談戀愛

陸失業者「假裝有上班」　躲圖書館耗整天

立院龍頭支持誰？白要藍綠提4承諾

拿369萬票跌破眾名嘴眼鏡　揭柯文哲再戰總統4大障礙

馮語婷「公開正面照」開戰：我喜歡看人下地獄！

今變天轉雨！　挑戰「寒流」最低溫時間曝

贊達亞IG突退追！「蜘蛛人CP」傳分手　本人回應

侯友宜一度嘆「柯文哲怎這麼強？」　朱立倫守住3道逼宮防線

阿公選舉爽拿百萬補助　結局錢飛了

更多

最夯影音

更多
鄭運鵬兒子「德德」帥到爆紅！　李明川支持出道：強大台灣演藝圈

鄭運鵬兒子「德德」帥到爆紅！　李明川支持出道：強大台灣演藝圈
高中生省下零錢成習慣 全丟桶2年竟存6萬元！

高中生省下零錢成習慣 全丟桶2年竟存6萬元！

帶孩子出國玩心很累　媽：不是哭就是在地上

帶孩子出國玩心很累　媽：不是哭就是在地上

買滷味剛付完錢就騎回家！　停好發現沒拿衝回去：87喔

買滷味剛付完錢就騎回家！　停好發現沒拿衝回去：87喔

男生這４部位別亂碰！　喉結只給親密的人觸摸

男生這４部位別亂碰！　喉結只給親密的人觸摸

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面