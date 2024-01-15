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大陸 大陸焦點 特派現場

全裸男子闖入喊「我癲了」…突掏剪刀瘋狂捅刺！33歲女工臥倒血泊

▲▼全裸男子持剪刀刺傷女子。（圖／翻攝自影片）

▲全裸男子持剪刀刺傷女子。（圖／翻攝自影片）

記者鄭思楠／綜合報導

廣東番禺日前有一全裸男子闖入工廠，持剪刀刺傷女工人，據當地媒體報導，受害女工出現創傷性氣胸、肋骨胸椎骨折、肝挫裂、肺挫傷併感染等多項損傷，現在仍無法開口說話。此前，行兇的全裸男子被目擊，曾走在街上大喊「我癲了」。

據廣東廣播電視台《今日關注》此前報導，案發當日，凶手在現場全裸出現，不時大呼「我癲了」，然後闖入傷者工作的製衣廠，曾一度被人趕走，但之後又從另一入口闖入，並衝向受害女子稱要借電話，被拒後隨即瘋狂捅刺傷者。

根據醫院的初步診斷，受害女工出現創傷性氣胸、肋骨胸椎骨折、肝挫裂、肺挫傷並感染等多項損傷，現在仍無法開口說話。

受傷女工的丈夫受訪時稱，妻子與兇手不相識，事發時兇手闖入工廠向妻子借手機打電話，但妻子表示不借後，被兇手持剪刀襲擊。

廣州公安局番禺區分局1月14日通報，2024年1月10日18時許，廣州市番禺區洛浦街某工廠內有一女子被一男子用剪刀刺傷。番禺警方接報警後立即到場處置，將嫌犯陳某紅（男，33歲）當場控制，並協助醫護人員將傷者陳某麗（女，33歲）送往醫院救治。

目前，嫌疑人陳某紅已被依法予以刑事拘留，訊問期間發現其語言邏輯混亂，案件調查及相關鑑定工作在進一步開展中。

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