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日本賑災專戶捐款超過3.9億　倒數3天關閉帳戶

▲▼日本石川縣輪島市遭遇強震，消防人員搜救。（圖／路透）

▲日本石川縣輪島市遭遇強震。（示意圖／路透）

記者張乃文／台北報導

衛福部今（16）日公告日本能登半島震災專案善款數據，最新統計截至1月15日止，總計接獲捐款11萬933筆、3億9,219萬餘元。

根據日媒NHK報導，能登半島震災截至15日，已確認縣內共222人罹難、1025人輕重傷、22人失聯。疑為「災害關聯死」共14人，縣內至少有1萬9183棟建築物受創。
台灣捐款部分，為簡政便民以利製發收據，衛福部建置捐款收據索取服務網站，即日起民眾可透過「金融機構、四大超商」等管道完成捐款，網站捐款資訊也可在年終上傳國稅局，以利捐款人次年度報稅。

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民眾不方便至網站填列資料者，可於捐款時在匯款憑證空白處敘明捐款人姓名、電話及收據寄送地址，以電子郵件方式寄送至1988SW1957@mohw.gov.tw或傳真至（02）8590-7047。聯絡電話（02）85906666分機7036-7043、7045、7046。

「日本能登半島震災專案」捐款管道如下：
一、 國內：
（一） 臺灣銀行-營業部(004)，帳號003001727277，戶名「衛生福利部賑災專戶」：網路銀行、自動櫃員機(ATM)、臨櫃辦理。
（二） 中華郵政(700)，帳號50269506，戶名「衛生福利部賑災專戶」：臨櫃辦理（含郵政劃撥）、網路郵局(含行動郵局APP)及持郵局晶片金融卡至郵局自動櫃員機(ATM)轉帳。
（三） 中央銀行國庫局(0000022)，帳號270750，戶名「衛生福利部賑災專戶」：臨櫃辦理。
（四） 四大超商門市：透過7-ELEVEN的ibon、全家便利商店的FamiPort機台、萊爾富的Life-ET、OKmart的OK‧go，捐款名稱「日本能登半島震災專案」。
二、 國外：「兆豐國際商業銀行國外部」，帳號007-09-11868-0，戶名「衛生福利部賑災專戶」。

▲▼助日本震災重建！衛福部開放「捐款帳戶」。（圖／衛福部提供）

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日本能登捐款賑災衛福部

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