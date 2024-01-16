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男國1彰化段撞護欄下車察看　後車煞不住追撞！他慘死自己車子輪下

▲國道1號南下207K 追撞死亡車禍。（圖／翻攝自彰化踢爆網）

▲國道1號南下207K 追撞死亡車禍。（圖／翻攝自彰化踢爆網）

記者唐詠絮／彰化報導

國道1號南下207K彰化路段，今天(16日)清晨許發生一起追撞死亡車禍！楊姓駕駛黑色自小客自撞護欄6分鐘後下車，走在車子前方時，後方莊姓駕駛追撞楊的車子後，再推撞楊，楊失去呼吸心跳送醫搶救後仍不治。詳細的肇事原因有待國道警方進一步調查釐清。

▲國道南下207K發生死亡追撞車禍。（圖／國道警方提供）

國道第三公路警察大隊初步調查，這起車禍發生在今日清晨6時11分，41歲楊男駕駛黑色自小客車，在國道1號南向207.8公里彰化路段，行駛中線車道時，因為不明原因往內側偏移撞擊內側護欄，並往前滑行後，停在內側路肩與內側車道上，約6分鐘後，楊男離開車上行走在車輛右前側時，莊男駕駛的租賃白色小客車追撞楊男自小客車，自小客車再推撞楊男，導致楊男及莊男2人受傷送醫。

彰化縣消防局據報後，立即調派消防救護人員前往，莊男手麻意識清除送往彰基救護，而楊男當場失去呼吸心跳，經送往衛服部彰化醫院救治，於7時26分宣告急救無效死亡。肇事原因由國道警方調查釐清中。

國道警方呼籲用路人，如果車輛發生事故停於車道中無法移置時，應於車輛後方100公尺以上擺設故障標誌等安全措施(並視現場照明情形增加其他警示燈光)，並使用1968APP開啟定位功能向高公局或國道警察請求協助，人員待援時請站立至護欄外或是車輛前方適當距離，以避免二次事故發生。

▲國道南下207K發生死亡追撞車禍。（圖／國道警方提供）

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