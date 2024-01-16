　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

春節25處省道易塞！管制措施出爐　武陵櫻花季每日限6千人

▲▼中秋連假收假日，蘇花路廊車流順暢，公路局建議往北方向之用路人可使用蘇花改路段，以節省旅行時間。（圖／記者王兆麟翻攝資料照片，下同）

▲春節預估將有23處省道易塞。（資料圖／記者王兆麟翻攝）

記者李姿慧／台北報導

春節7天連假，預估將有大量返鄉和出遊車潮，公路局預估將有25處省道易塞，其中台9線蘇花路廊、南迴公路、台61線西濱快速公路將祭出交通管制，另春節期間適逢武陵農場櫻花季，公路局也推出「場內總量管制每日6千人、道路交通管制、團客預約入場、公共運輸接駁」等4大疏運措施。

春節預估11處國道路段易壅塞、25處省道易塞、12處地方大型活動及重要觀光景點車多，公路局表示，已規劃相關交通疏導管制措施，包括規劃替代道路、提供旅行時間資訊、彈性調整號誌時制與連鎖、機動調撥車道、協調地方政府、觀光主管單位及地方警力規劃臨時停車場與加強取締違規停車等。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼春節公路管制措施。（圖／公路局）

▲▼春節重要省公路管制措施。（圖／公路局）

▲▼春節公路管制措施。（圖／公路局）

其中台9線蘇花路廊將在春節連假實施特定時段禁行21噸以上大貨車，並於禁行時段實施大客車行駛蘇花改路肩措施，包括連假第1日(小年夜)5時~15時採雙向禁行管制、第2日(除夕)5時~12時採南向禁行管制，第3日至第5日(初一至初三)5時~15時及第6日(初四)11時~20時採雙向禁行管制，連假第7日(初五)11時~17時北向禁行管制。

另台9線南迴公路實施新路社區北上縮減車道，將於第3日至第5日(初一至初三)北上實施漸變措施，第5日至第7日(初三至初五)南下實施漸變措施。台61線西濱快速公路則將封閉台68線南寮端西向南下出口匝道、台61線竹北新港三街與西濱路一段路口，竹南路段將實施優化號誌時制，並配合高公局封閉西濱交流道北上入口匝道，及6處號誌路口封閉。

▲▼春節公路管制措施。（圖／公路局）

▲春節南迴公路管制措施。（圖／公路局）

公路局副局長張舜清表示，這次春節連假適逢武陵農場櫻花季，2月8日到29日將實施「場內總量管制、道路交通管制、團客預約入場、公共運輸接駁」等4大疏運措施，櫻花季疏運期間聯外道路中124線將實施高強度之交通管制，除已於場內預訂住宿之車輛憑通行證入場外，其餘車輛一律禁止進入。

張舜清提醒，未持通行證之遊客可搭乘公共運輸上山賞櫻，計有台北、宜蘭及梨山出發等6條路線，並可事先購買預售票提早規劃行程。

ET快訊
快訊／鍋貼煎到焦黑「滿滿致癌物」　八方雲集道歉了
綠白合已有默契？　游淑慧嘆：實在很怕黃珊珊、柯文哲、陳智菡
LIVE／國會龍頭戰恐三腳督！閣揆4人選熱門　男擄女與警駁火
美代表團會晤賴清德　AIT：傳達維持台海現狀、不支持台灣獨立
立委高票當選！　360萬選舉補助款全捐了
立院龍頭之爭　綠委揭過往經驗：傾向跟民眾黨合作
金溥聰遭控拿假民調「騙朱立倫」　國民黨：內參民調皆黨中央執行
46歲陸網紅名醫猝死！　同事曝死因：可能和感冒有關
礁溪旅館交戰瞬間！嫌犯擄女與警「走廊連轟10槍」　中彈倒地哀

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

鍋貼煎到焦黑「滿滿致癌物」　八方雲集道歉：召回分店重新訓練

快訊／台14甲線合歡山路段局部路面結冰　車輛須掛雪鏈、大車禁行

2024年財運大爆發！百元鈔「編號這尾數」可當發財錢母

每週排便不到3次「容易失智」！醫曝原因示警：死亡從大腸開始

國外旅遊「護照遺失」3步驟搞定：3小時就可拿到入國證明書

全校只剩5人！鹿谷國小和雅分校8月廢併　南投縣府將補助交通費

整盒鍋貼像被轟炸過！他愣「根本致癌物」　7千人看傻：被罵1年還沒改進

超級煩！臉書聊天室「被無臉大軍攻陷」　苦主狂+1：根本刪不完

新年最強冷空氣來了！周末起連襲6天「急凍7°C↓」　全台濕一片

日本賑災專戶捐款超過3.9億　倒數3天關閉帳戶

施明德肝癌病逝 享年83歲

蹦闆訪問街友發錢突被包圍！　收工感嘆：幫助真正努力的人

韓韶禧曝光出道前「拍1廣告就賺47萬」　酸民嗆「變老」..反擊：對啊，怎樣？

苦行僧跪拉棺材車23年　走萬里勸世人及時行孝

如何安撫哭泣中的女友？　男友秀鈔能力秒露笑容XD

「立院龍頭」支持誰？　民眾黨團要求藍綠提4具體承諾

戴資穎重返世界第3！　為球迷這舉動向東宗致歉

調皮爸狂搶兒冰淇淋！　他一臉委屈→氣到大哭

李荷妮產後回歸化身「雙面寡婦」　自豪一打十七...根本超ㄎ一ㄤ

女問「為何視訊不跟她掛睡」　男友秒回：手機爆炸躺更久

鍋貼煎到焦黑「滿滿致癌物」　八方雲集道歉：召回分店重新訓練

快訊／台14甲線合歡山路段局部路面結冰　車輛須掛雪鏈、大車禁行

2024年財運大爆發！百元鈔「編號這尾數」可當發財錢母

每週排便不到3次「容易失智」！醫曝原因示警：死亡從大腸開始

國外旅遊「護照遺失」3步驟搞定：3小時就可拿到入國證明書

全校只剩5人！鹿谷國小和雅分校8月廢併　南投縣府將補助交通費

整盒鍋貼像被轟炸過！他愣「根本致癌物」　7千人看傻：被罵1年還沒改進

超級煩！臉書聊天室「被無臉大軍攻陷」　苦主狂+1：根本刪不完

新年最強冷空氣來了！周末起連襲6天「急凍7°C↓」　全台濕一片

日本賑災專戶捐款超過3.9億　倒數3天關閉帳戶

米蘭男裝周／Karina神顏同框日男神！PRADA辦公室秀場　制服搭泳帽新美學

普丁「第三次世界大戰」陰謀曝　德軍外流機密文件：北約明年遇襲

保時捷「電動Macan」確定1／25亮相！首搭PPE平台、出場即最強

鍋貼煎到焦黑「滿滿致癌物」　八方雲集道歉：召回分店重新訓練

瑞絲薇斯朋腋下擠出神秘肉肉　遭疑修片過頭她刪文

西螺福興宮愛心獎學金　鼓舞180位學子夢想翱翔

柯建銘：綠立法院長人選「一定是游錫堃」　指朝野小大對話取代對抗

快訊／台14甲線合歡山路段局部路面結冰　車輛須掛雪鏈、大車禁行

女獨坐頂樓遮雨棚聽分手情歌　警消救援還被嗆：浪費社會資源

最辣孕婦裝！羅伯派汀森女友側身「美胸快掉出」　只用紅線綁圓肚

生活熱門新聞

全台急凍！下波強冷空氣恐達寒流　連3天最低溫

口臭半年！他常做「1動作」慘了　醫：罹癌第二期

桃機排安檢1小時　旅客怨現場混亂

北極冷渦大南移！　「今年最強冷空氣」連凍5天時間曝

強冷氣團南下直逼寒流　台北探10度

00919股息砸醒！妹子曬「50張本金好甜」

染流感！30多歲年輕人「肺塌陷」險沒呼吸

今年最強冷空氣要來了　恐寒流「連凍5天」

知名飲料店嗆綠蛆噁心　總店急滅火

挑戰「濕冷寒流」　恐跌破7℃最凍時間曝

農曆12月生肖運勢一次看

耳鼻喉科大爆滿！苦主嘆病毒超強：1地是毒窟

即／4縣市大雨特報！最新警戒區域曝

台北101點燈感謝施明德一生奉獻

更多熱門

相關新聞

向堅守前線國軍致敬！中華郵政推春節勞軍包裹郵資8折

向堅守前線國軍致敬！中華郵政推春節勞軍包裹郵資8折

春節7天連假將至，為對戍守金門、馬祖、東引、烏坵、南沙群島及東沙群島等地區國軍將士致敬，中華郵政公司宣布，1月18日起至1月26日止，舉辦春節勞軍包裹優惠活動，郵資按8折優待。

春節國道客運每天開6697班次　88條路線祭85折優惠

春節國道客運每天開6697班次　88條路線祭85折優惠

迎接春節、台灣燈會南市府公布交通疏運資訊

迎接春節、台灣燈會南市府公布交通疏運資訊

年終大掃除！大型廢棄物回收「春節垃圾收運時間」一次看

年終大掃除！大型廢棄物回收「春節垃圾收運時間」一次看

南消第五大隊春安大型賣場踏勘

南消第五大隊春安大型賣場踏勘

關鍵字：

春節省道易塞公路局管制疏運交通武陵櫻花季

讀者迴響

熱門新聞

賤葆後宮正妹-1！　YTR晨晨「永遠不會進步」宣布退出

全台急凍！下波強冷空氣恐達寒流　連3天最低溫

4歲童坐車被風箏線割喉　大量爆血身亡

「提早到公司吃早餐」主管搖頭！網聽懂暗示

口臭半年！他常做「1動作」慘了　醫：罹癌第二期

桃機排安檢1小時　旅客怨現場混亂

趙少康嘆跑票百萬　投柯後悔來不及了

「噴射橘貓」抓住院門噴強力水柱

桃園擄女到宜蘭！他「對警開3槍」遭反擊7槍搶救中

人妻健身房露奶跑步　下場曝光

吳慷仁擊敗梁朝偉！《但願人長久》奪香港影帝

狄鶯遭疑摔mic飆罵嚴立婷！怒發聲：我到底得罪誰？

全聯最大買1送1來了！年前囤貨必衝

北市男進彩券裝闊下注65萬　害慘店員

北極冷渦大南移！　「今年最強冷空氣」連凍5天時間曝

更多

最夯影音

更多
施明德肝癌病逝 享年83歲

施明德肝癌病逝 享年83歲
蹦闆訪問街友發錢突被包圍！　收工感嘆：幫助真正努力的人

蹦闆訪問街友發錢突被包圍！　收工感嘆：幫助真正努力的人

韓韶禧曝光出道前「拍1廣告就賺47萬」　酸民嗆「變老」..反擊：對啊，怎樣？

韓韶禧曝光出道前「拍1廣告就賺47萬」　酸民嗆「變老」..反擊：對啊，怎樣？

苦行僧跪拉棺材車23年　走萬里勸世人及時行孝

苦行僧跪拉棺材車23年　走萬里勸世人及時行孝

如何安撫哭泣中的女友？　男友秀鈔能力秒露笑容XD

如何安撫哭泣中的女友？　男友秀鈔能力秒露笑容XD

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面