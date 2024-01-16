春節25處省道易塞！管制措施出爐　武陵櫻花季每日限6千人

▲春節預估將有23處省道易塞。（資料圖／記者王兆麟翻攝）

記者李姿慧／台北報導

春節7天連假，預估將有大量返鄉和出遊車潮，公路局預估將有25處省道易塞，其中台9線蘇花路廊、南迴公路、台61線西濱快速公路將祭出交通管制，另春節期間適逢武陵農場櫻花季，公路局也推出「場內總量管制每日6千人、道路交通管制、團客預約入場、公共運輸接駁」等4大疏運措施。

春節預估11處國道路段易壅塞、25處省道易塞、12處地方大型活動及重要觀光景點車多，公路局表示，已規劃相關交通疏導管制措施，包括規劃替代道路、提供旅行時間資訊、彈性調整號誌時制與連鎖、機動調撥車道、協調地方政府、觀光主管單位及地方警力規劃臨時停車場與加強取締違規停車等。

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▲▼春節重要省公路管制措施。（圖／公路局）

其中台9線蘇花路廊將在春節連假實施特定時段禁行21噸以上大貨車，並於禁行時段實施大客車行駛蘇花改路肩措施，包括連假第1日(小年夜)5時~15時採雙向禁行管制、第2日(除夕)5時~12時採南向禁行管制，第3日至第5日(初一至初三)5時~15時及第6日(初四)11時~20時採雙向禁行管制，連假第7日(初五)11時~17時北向禁行管制。

另台9線南迴公路實施新路社區北上縮減車道，將於第3日至第5日(初一至初三)北上實施漸變措施，第5日至第7日(初三至初五)南下實施漸變措施。台61線西濱快速公路則將封閉台68線南寮端西向南下出口匝道、台61線竹北新港三街與西濱路一段路口，竹南路段將實施優化號誌時制，並配合高公局封閉西濱交流道北上入口匝道，及6處號誌路口封閉。

▲春節南迴公路管制措施。（圖／公路局）

公路局副局長張舜清表示，這次春節連假適逢武陵農場櫻花季，2月8日到29日將實施「場內總量管制、道路交通管制、團客預約入場、公共運輸接駁」等4大疏運措施，櫻花季疏運期間聯外道路中124線將實施高強度之交通管制，除已於場內預訂住宿之車輛憑通行證入場外，其餘車輛一律禁止進入。

張舜清提醒，未持通行證之遊客可搭乘公共運輸上山賞櫻，計有台北、宜蘭及梨山出發等6條路線，並可事先購買預售票提早規劃行程。