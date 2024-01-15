年終大掃除！大型廢棄物回收「春節垃圾收運時間」一次看

▲環境部提醒民眾上網查詢春節期間大型廢棄物回收與垃圾清運時間。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者楊惠琪／台北報導

農曆春節將至，民眾準備進行年度大掃除，環境部彙整各縣市春節垃圾收運時間，多數縣市從除夕（2月9日）下午起暫停垃圾收運，初三（2月12日）有部分收運、初四（2月13日）起陸續恢復正常收運，也有部分縣市春節期間提供定點收運垃圾服務，民眾可上「2024春節期間垃圾車清運時間表」網站或各縣市環保局網站查詢，以便規劃大掃除時間。

環境部環境管理署表示，歲末年終大掃除垃圾量增加，去年每月平均垃圾收運量約41.7萬噸，春節期間則增加至47萬噸，垃圾量多出5萬3千公噸、約增加10％至13％。環境部呼籲，春節期間清潔隊員需增加人力及時間趕工收運，提醒民眾加強落實資源回收分類，並配合春節垃圾車清運時間。

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環管署說明，各縣市春節期間收運垃圾時間及方式，可在「2024春節期間垃圾車清運時間表」或各縣市環保局網站查詢，提前規劃大掃除計畫，大掃除所排出的大型家具、床墊等，可依照當地環保機關或公所清潔隊所公告回收事項、清運方式及時間妥善交付給清潔隊處理。

環管署提醒，部分高壓容器（如瓦斯罐、防曬噴霧罐、髮膠噴霧罐、殺蟲劑、噴漆等），在回收前必須遵循「確認用完」、「單獨打包」、「加註示警」、「交付無壓縮斗的資源回收車」4步驟，以保障第一線清潔人員及民眾倒垃圾時的安全。