搭公車疑被偷窺！女大生對男比中指罵「醜男、看屁」　要賠1萬6

▲女大生懷疑被偷窺，對男子比中指，還罵他「醜男、去死」（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者劉人豪／台北報導

台北市一名劉姓女大生，搭公車時懷疑李姓男子偷窺她，於是對李男比中指，還用手機顯示「醜男、去死、看屁、老人、魯蛇」等字樣給李男看，李男事後對劉女提告求償，台北地方法院依公然侮辱罪，判劉女應賠償8千元，民事損害賠償部分，台北地方法院判劉女應賠償8千元，合計1萬6千元。

判決書指出，李男2022年10月23日，與劉女搭乘212路線公車，劉女因懷疑李男有窺視舉動，公然向李男比中指，並向李男出示寫有「醜男、去死、看屁、老人、魯蛇」等字樣的手機畫面，李男因劉女行為患有焦慮症、創傷後壓力症候群、急性壓力反應等疾病，計支出醫療費用1萬元，另請求非財產上損害賠償2萬元，合計3萬元。

法院認為，雙方互不相識，劉女在公車上最後一排中間座位，公然向坐在同排最右側座位的李男比中指，並向其出示輸入「醜男、去死、看屁、老人、魯蛇」等字樣的手機畫面，日前依犯公然侮辱罪，判處罰金8000元。

醫療費部分，李男2023年2月2日初次就診，距離事發已逾3個月，診斷證明書所載說明也都是出於李男主訴，此部分請求舉證不足，不能准許。

損害賠償部分，李男精神上自受有相當之痛苦而受有非財產上之損害，且其所受損害與劉女行為有相當因果關係，審酌雙方身分、經濟能力，台北地方法院判決劉女應給付李男8000元。可上訴。