離家32年精障男過世成無名氏　南警助找回身分魂歸故里

▲台南市警新化分局巡官吳孟宇，幫1992年間在高雄市街道遊蕩被發現安置，並已死亡的郭姓男子找回身分，讓他終能魂歸故里。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

在你我不知的社會角落裡，有多少與親人失聯的人們還期待著團圓夢，手足至親離異32年載，內心煎熬萬分，再見時雖已天人永隔，台南市警新化分局警方助1名無名氏男子找回身分，讓其歸故里，仍不失為一種圓滿。

台南市警新化分局巡官吳孟宇，2023年間查得1筆身分不明通報資料，該名男子於1992年間在高雄市街道遊蕩經發現通報，當年受理員警及社工人員皆無法查出身分，且男子疑似精神障礙無法對話，責由社會局協助收容安置。

新化分局指出，吳員1年多來著手清查該筆通報資料，雖知男子已於2010年間病逝仍不放棄比對，努力找尋蛛絲馬跡，訪談當時照護機構醫護人員得知，男子對於自身姓名及家中住址均無法說出，只說出住在高雄市三民區。吳員不放棄任何一絲微小線索，逐一過濾清查，鍥而不捨比對數百筆資料後，發現一筆於2020年間在高雄市三民區通報協尋郭姓男子個案，與1992年間走失男子線索有雷同之處，新化警分局長王智民知悉案情後，督請吳員協助家屬執行相關指認事宜，終傕認其身分，協助落葉歸根。





接獲警方通知時，郭男胞妹心情五味雜陳，同意協助確認身分相關事宜，家屬看到照片便一眼認出：「他是我的哥哥沒錯！」。妹妹指出哥哥從小就有精神上狀況，父母過世後便找機構安置，不料哥哥從機構無故外出後便不知去向，失蹤後家人雖有向警方報案，卻一直音訊全無。時隔32年後接獲警方通知時，雖已是哥哥過世的消息，但仍十分感激，終能放下了心中的牽掛。家屬得知哥哥當年過世後，社會局委託民間業者所捐贈的納骨塔位，塔位位址落在與和哥哥同出生地嘉義縣，讓家屬直呼應該就是哥哥想回家了…，想講的話雖已來不及訴說，但一切的巧合，讓家屬心中滿是欣慰。

新化警分局長王智民表示，一家團圓是失蹤者家屬最大的心願，無論找到親人時是喜訊、還是噩耗，都是為圓家人「生要見人，死要見屍」、「落葉歸根」的念想。家中若有老人、小孩或需要特別照顧的人，都需要特別留意，盡量避免讓他們獨自一人，以免發生意外，確保他們平安返回家中。