圍捕畫面曝光！車手「開車衝撞警察」1在逃　她遭波及無奈：撞爛了

記者陳以昇、戴若涵／新北報導

新北市海山警分局8日接獲通報，有民眾將與詐騙集團車手面交款項，警方隨即與民眾合作，將車手約到民眾位於板橋區懷德街的住處附近，當場逮獲一名車手、1人仍在逃，目前仍在追緝當中。稍早現場追緝畫面曝光！

▲圍捕畫面曝光！車手「開車衝撞警察」1落網1在逃。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

海山警分局與文聖派出所共同偵辦48歲潘姓被害人的詐欺案件，8日下午1時52分由潘男將詐騙集團約出，雙方約定於8日下午2時到潘男住處樓下面交100萬元款項。

警方隨即規畫警力到潘男住處周遭觀察，見一名車手在附近持續查看，還有另外一部自小客車則在潘男住處附近監控車手。警方一見到車手來向潘男取款時，2名埋伏警力隨即上前逮捕車手。

此時，詐騙集團監控手察覺不對勁，打算駕車逃跑，警方隨即開車停在監控手的車輛前方卻遭衝撞，還波及到一旁民眾的車輛。警方現場逮捕林姓車手，訊後移請新北檢偵辦，事後也在板橋區大同街巷弄內發現監控手的車輛，目前仍在查緝其下落中。

透過附近監視器畫面可發現，事發當時埋伏警力朝監控手的白色車輛一擁而上，白車遭警方車輛阻擋後，先稍作倒車，方向盤一轉，鑽縫試圖擺脫員警，過程中差點撞上其中一名警力。

監控手撞到警方車輛屁股後，又猛力撞上停放在路邊的小客車後逃離現場，而遭波及的小客車女駕駛見愛車遭撞，則無奈打電話喊，「欸，我跟你說我車被撞爛了」。