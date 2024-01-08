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姊妹檔售「空氣」演唱會門票騙14人　落網賣慘辯：沒錢養4幼子

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲邱姓姊妹在網路誆稱販售演唱會門票訊息，誘騙被害人上當。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

刑事局中部打擊犯罪中心偵辦網路詐騙，發現花蓮縣邱姓姊妹在網路社團PO出「KKBOX風雲榜」演唱會門票的販售資訊，以此誘騙14名被害人匯款至指定帳戶，但事後被害人根本沒有取得門票，這才驚覺遭詐，被害金額約5萬元，警方循線將邱女2人查緝到案，她們辯稱，是為撫養年幼的4名子女，但經濟狀況不佳才會犯案，檢方複訊後依詐欺罪將2人聲押獲准。

中打去年8月間分析內政部警政署165反詐騙資料庫，發現有民眾涉嫌在臉書社群以每張3100元價格兜售「KKBOX風雲榜」演唱會門票，來誘使被害人上當，共有14人受騙，被詐金額約5萬元。

警方查出，邱姓姊妹（分別為23歲、19歲）在轉讓演唱會門票的臉書社團裡，貼出販售門票的文章，其中1名被害人私訊賣家接洽購買時，與邱女互加LINE好友，依邱女指示匯款到指定帳戶，邱女再以話術誘騙該名被害人提供名下金融帳戶並開啟無卡提款功能，後續再騙其他被害人匯款至該帳戶，又要求被害人提供無卡提款序號。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲邱姓姊妹在網路以每張3100元價格兜售「KKBOX風雲榜」演唱會門票。（圖／記者白珈陽翻攝）

邱姓姊妹依照序號提領被害人財物，直至被害人網銀帳戶遭警示凍結，且根本沒收到購買的演唱會門票，才驚覺遭到詐欺，憤而報警處理。

由於邱姓姊妹在網路非使用本名，且贓款是由車手所提領，追蹤不易，所幸經數月調查，警方查出邱女2人在花蓮地區行蹤，立即報請花蓮地檢署指揮偵辦，去年12月25日持搜索票前往將邱姓姊妹查緝到案。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲▼檢警將邱姓姊妹查緝到案。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

邱姓姊妹辯稱，因經濟有困難，且有4名年幼子女須撫養，才鋌而走險犯案，不過犯罪所得已經花光光。檢察官複訊後，依詐欺罪嫌將2人向法院聲押獲准。

中打呼籲，近年來詐騙集團多利用新型態網際網路技術，不斷演進詐欺犯罪手法，並利用熱門演唱會票一票難求狀態，讓民眾未能多加思慮衝動匯款並提供名下金融帳戶資訊 ，嚴重損害民眾彼此間信賴感，提醒民眾金融帳戶不可以隨意販賣及租用或借用給他人使用 ，避免成為詐騙集團洗錢工具，若有遇到遭詐騙疑慮時，請撥打警政署165反詐騙諮詢專線查詢。

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