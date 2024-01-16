荷包痛！梁社漢漲3~9元、薩利亞部分漲10％　老蔡水煎包每顆貴3元

▲薩利亞、梁社漢都漲價，就連小吃老菜水煎包也撐不住喊漲。（示意圖／PhotoAC）

圖文／CTWANT

現金是萬物皆漲的時代，荷包守不住。知名連鎖餐廳「薩利亞」近日換上新菜單，包含麵食、燉飯類等商品都漲了約1成；「梁社漢」也變貴了，招牌排骨飯從原本的115元漲到118元，就連「老蔡水煎包」各口味的包子都從17元漲至20元。

根據《TVBS新聞網》報導，連鎖便當店梁社漢因反應物價，就在12日公布漲價，滷、炸排骨飯麵皆從115元漲至118元、椒麻雞飯麵也從130元漲到138元，單點類如一份椒麻雞就從99元漲到108元，一口氣漲了9元。

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以往堅持便宜不漲價的日本義大利連鎖餐廳薩利亞也撐不住了，近日也換上新菜單，其中的平日超值午餐系列，主餐也一下漲了5至15元，從原本的120元漲到130元，部分品項平均調漲1成。

據悉，連鎖小吃店「老蔡水煎包」也在店前貼上漲價公告，為因應物價與人事成本調漲，該店自2月1日起，每顆水煎包從17元漲至20元，一口氣貴了3元，現在連平價餐飲都在漲，不僅業者撐不住，就連消費者都難守住荷包。

面對物價高漲，民眾顯然習以為常，「排骨飯現在變這麼貴喔，我們以前吃排骨飯，大概都90元、100元左右吧」、「我上次要單點排骨，發現怎麼都那麼貴」、「最近都在漲價，5到10元還可以負擔」、「現在沒有漲的，反而很稀奇。」

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