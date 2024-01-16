見施明德最後一面　柯建銘悼念：你我之間的過往說不盡

▲柯建銘悼念施明德。（圖／翻攝柯建銘臉書）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨前主席施明德15日凌晨因肝癌病逝於台北榮總，享壽83歲，當天也正好是他的生日。民進黨團總召柯建銘說，與施明德有說不盡的過往，在病床前跟施明德的親人一起幫他切蛋糕唱生日快樂歌，「這是您最希望的道別，在清冷早上，我兀自目送載您回汐止家的靈車，想必這也是您想要的。以後您不會有忌日，只有生日。永別了，Nori !」

柯建銘說，看見施明德安詳的遺容，還是充滿獨特的霸氣及瀟灑的自信，宛如歷史上開疆闢土的一代君王，相信在另一個世界，這樣的招牌不會減少的。

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柯建銘指出，在人生、政治路上，能和施明德同行是一輩子的學習與光榮。他們之間30年的點滴、相互關懷是道不盡的。病床上最後的交談，他淡然自語，怎麼會這麼痛？「我知道以您一生所受的苦難，這不是懼怕，也不是硬撐，而是不介意的奇怪。」

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柯建銘表示，施明德的一生對國家社會的影響與改革，藍綠政治人物受你影響而改變的人數不盡。一代宗師，流芳萬古，典型在夙昔，受之無愧。

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柯建銘回憶，他從政30年施明德對他的關懷是真心的，尤其在他受挫、受辱、徬徨的時候，施明德的聲音總是來的最適時，而他最在意的應該是和嘉君、小板、痂痂一家四口溫暖和樂的日子，昨天病床邊，他們也一起切蛋糕唱生日快樂歌，「以後您不會有忌日，只有生日。您的身影會常在您關心的國家及好友身上。您在天堂不要再去擾動它，革命它，換個方式吧。要記得！」

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