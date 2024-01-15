　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

知名飲料店貼公告「下架民進黨」還嗆綠蛆噁心　總店急發聲明滅火

▲▼張貼反綠文宣、辱罵顧客「綠蛆」被抗議 知名飲料總店發聲明滅火。（圖／翻攝自臉書）

▲連鎖飲料店貼嗆「綠蛆」還貼下架民進黨公告，總店緊急發布聲明滅火。（圖／翻攝自臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

2024總統大選13日已宣告結束，但相關議題至今仍不斷延燒，有網友發現，連鎖飲料店「一手私藏世界紅茶」新竹竹科店在選舉當天，不但在店外貼上「下架民進黨」公告，還在Google評論開罵「綠蛆真噁心」。對此，一手私藏世界紅茶總店表示，已要求該店長撤除公告、刪除罵人文字，未來也會加強教育。

有網友近日在臉書表示，他發現一手私藏世界紅茶位在新竹市的加盟店，選舉日在店門口張貼「1月13日下架民進黨，店休一日」公告，引起許多網友不滿，跑到Google評論給予店家1星負評，然而店家小編卻回嗆「綠蛆就是噁心」等侮辱字眼，讓不少人氣到打電話、私訊向一手私藏世界紅茶總店抗議。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼張貼反綠文宣、辱罵顧客「綠蛆」被抗議 知名飲料總店發聲明滅火。（圖／翻攝自臉書）

▲網友跑到店家Google評論寫下負評，遭店家小編回嗆。（圖／翻攝自臉書）

對此，一手私藏世界紅茶總店15日表示，事件經調查求證後，已告知竹科光復店，竹科光復店店長了解狀況後，已停止張貼無關服務內容之文字，並要求該店小編撤回網路上辱罵客人之文字，「我們也會限期請竹科店加強相關教育與服務待客的精神，並依照合約內容進行約束規範」。

一手私藏世界紅茶總店說，「每一種聲音都有值得欣賞的部分，如同每一款世界紅茶都會有人喜歡，但個人立場或單店行爲都不能代表總公司與其他門市立場，尤其對客戶帶有攻擊性或情緒性的發言與行為，都是我們不樂見的，也有違服務業的本質」、「感謝各位紅茶迷一直以來的支持、提醒與鼓勵」。

儘管總店火速處理，仍有部分網友不接受，有人說，「表明政治立場是可以的，但開店做生意還罵客人這點真的不行」、「我尊重竹科店的政治傾向，但我再也不會去買了」、「支持表態，但我們也有選擇店家的權利」。但也有人體諒，「一手很好喝，我支持總部，但不認同竹科店立場」。

ET快訊
社區外撿屍性侵　假陽具、按摩棒沒收
劉謙消失5年回歸春晚！陸網狂喜：終於回來了
知名飲料店貼公告「下架民進黨」還嗆綠蛆噁心　總店急發聲明滅火
諾魯突襲式斷交　陸委會批中共「操弄金錢外交」
快訊／吳慷仁擊敗梁朝偉！　《但願人長久》奪香港影帝
快訊／雨彈開炸！4縣市「大雨特報」　最新警戒區域曝
諾魯索討「至少26億」　台灣還在協商找援助方案就被突襲斷交
包機送癌末媽回大陸老家！兒稱「在台灣都在等死」
男大生「2節半砍23顆3分球」　超狂影片6萬觀看

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

正妹主播第1次「連拉8隻」！瘋釣蝦兼職YouTuber　曝新手入門關鍵點

知名飲料店貼公告「下架民進黨」還嗆綠蛆噁心　總店急發聲明滅火

快訊／東北季風雨彈開炸！4縣市「大雨特報」　最新警戒區域曝

ETtoday封關民調命中賴與侯得票率　學者：網路調查漸成主流

快訊／汐止部分地區「路燈全黑」　廖先翔：台電搶修中

女友帶砲友回他家激戰！男撞見臉綠「怒丟4萬床墊」　結局超療癒

龍年暴富！命理師曝12生肖「錢包招財顏色」　2種人別選藍色

施明德辭世　台北101點燈「感謝一生奉獻台灣」

暈船男網友！「飯店約完砲」正宮冒出來　妹子衰爆：被陰了

最狂足球漫畫《藍色監獄》快閃店來台！中山地下書街打造6大打卡點

高中生省下零錢成習慣 全丟桶2年竟存6萬元！

鄭運鵬兒子「德德」帥到爆紅！　李明川支持出道：強大台灣演藝圈

買滷味剛付完錢就騎回家！　停好發現沒拿衝回去：87喔

帶孩子出國玩心很累　媽：不是哭就是在地上

男生這４部位別亂碰！　喉結只給親密的人觸摸

林心如嗆應采兒難搞：像壞婆婆　她反虧「妳年紀大」..吵到袁詠儀戴耳塞XD

柴想叼龍珠出門卡住　低頭思考該怎麼通過

愛莉莎莎轟作票被罵「緊急道歉了」！　網揪官方證據打臉…選務員5點反擊

吳克群當「有形的翅膀」遭嫌棄　被張韶涵拱脫掉…衣服超短笑翻XD

張學友演唱會場外爆「人疊人意外」　親民打招呼引推擠..鐵杆瞬間倒塌

正妹主播第1次「連拉8隻」！瘋釣蝦兼職YouTuber　曝新手入門關鍵點

知名飲料店貼公告「下架民進黨」還嗆綠蛆噁心　總店急發聲明滅火

快訊／東北季風雨彈開炸！4縣市「大雨特報」　最新警戒區域曝

ETtoday封關民調命中賴與侯得票率　學者：網路調查漸成主流

快訊／汐止部分地區「路燈全黑」　廖先翔：台電搶修中

女友帶砲友回他家激戰！男撞見臉綠「怒丟4萬床墊」　結局超療癒

龍年暴富！命理師曝12生肖「錢包招財顏色」　2種人別選藍色

施明德辭世　台北101點燈「感謝一生奉獻台灣」

暈船男網友！「飯店約完砲」正宮冒出來　妹子衰爆：被陰了

最狂足球漫畫《藍色監獄》快閃店來台！中山地下書街打造6大打卡點

灰熊本季頭號得分手嚴重扭傷！莫蘭特等4先發傷光　31億砸水裡

《單身地獄3》帥警民奎借襯衫擦淚爆紅！製作人曝他是「警方推派的」

柯文哲喊若辭黨主席　民眾黨四分五裂！林濁水一句話指結局會更慘

湖人連2季前40場19勝21敗　戴維斯打出最佳賽季還被罵？

鏵德氮化鎵美國首亮相　劍指打入歐系車廠T1供應鏈

名為變態的神父／不用抓戰犯　最大戰犯就是柯文哲！

療癒男神松下洸平是「嚴重路癡」反差超萌！　經紀人爆料：奇差無比

俄烏戰爭2年！俄羅斯抓超過「200名烏戰俘」判刑　最重終生監禁

降低攝護腺癌風險　程威銘醫師：中高強度運動＋減壓

「她」在世界盡頭工作　生態錄音師曾奕晴：用音檔紀錄極地生態之美

撿便宜看過來！9道菜2千元有找 小資族輕鬆入手金牌廚神年菜

生活熱門新聞

今年最強冷空氣要來了　恐寒流「連凍5天」

男友房間有弟媳化妝品！她10年後驚聞：去年結婚了

口臭半年！他常做「1動作」慘了　醫：罹癌第二期

強冷氣團南下直逼寒流　台北探10度

台灣邦交國剩12國！跟誰斷交「絕對震撼」　網友答案很一致

為愛北漂「男友全家日本旅遊」沒帶她！超慘下場曝

桃機排安檢1小時　旅客怨現場混亂

全校只剩5學生！　學校宣布停辦

今變天轉雨！　挑戰「寒流」最低溫時間曝

2縣市入夜剩10度！恐有寒流探6度

命理師點名「4生肖」2024龍年財運大噴發

染流感！30多歲年輕人「肺塌陷」險沒呼吸

台北6度時間曝！專家驚：數字有點瘋

台北101點燈感謝施明德一生奉獻

更多熱門

相關新聞

施明德肝癌病逝！肝基會示警「1群人」當心

施明德肝癌病逝！肝基會示警「1群人」當心

民進黨前主席施明德罹患肝癌多年，今清晨病逝於台北榮總，享壽83歲。肝病防治學術基金會提醒，民國73年以前的舊台灣人，包括施明德先生在內，100人中就有6人成為B肝帶原者，將來就容易發展成肝硬化、肝癌，而肝癌初期沒有症狀，等到有症狀通常都是末期了，因此建議要定期做腹部超音波檢查。

回應白拋國會4承諾！綠黨團：立法院長應以適任為考量　非先提訴求

回應白拋國會4承諾！綠黨團：立法院長應以適任為考量　非先提訴求

兩個老黨少談願景　第三黨竄起

兩個老黨少談願景　第三黨竄起

民進黨「中國打壓台灣是對民主報復」　公然挑戰國際穩定秩序

民進黨「中國打壓台灣是對民主報復」　公然挑戰國際穩定秩序

賴清德40%得票率當選！國際記者會喊「2字」　郭正亮一聽昏倒

賴清德40%得票率當選！國際記者會喊「2字」　郭正亮一聽昏倒

關鍵字：

一手私藏世界紅茶民進黨選舉

讀者迴響

熱門新聞

今年最強冷空氣要來了　恐寒流「連凍5天」

NONO受害者再＋4！

馮語婷「公開正面照」開戰：我喜歡看人下地獄！

《小明星大跟班》凌晨粉專突PO性愛片！網嚇壞

4歲童坐車被風箏線割喉　大量爆血身亡

男友房間有弟媳化妝品！她10年後驚聞：去年結婚了

施明德病逝！遺體已在清晨5點送出北榮

快訊／施明德今生日凌晨辭世！　享壽83歲

剛到目的地…3歲女兒鬧脾氣爆哭！張捷馬上回家

口臭半年！他常做「1動作」慘了　醫：罹癌第二期

嫩妹民宿包棟遭性侵！嚇問男友：有跟我做嗎

即／台新遭詐4.9億　檢調約談外商夫妻

強冷氣團南下直逼寒流　台北探10度

韓國瑜不分區第一　Wecare高雄：鬧劇又要上演

陸失業者「假裝有上班」　躲圖書館耗整天

更多

最夯影音

更多
高中生省下零錢成習慣 全丟桶2年竟存6萬元！

高中生省下零錢成習慣 全丟桶2年竟存6萬元！
鄭運鵬兒子「德德」帥到爆紅！　李明川支持出道：強大台灣演藝圈

鄭運鵬兒子「德德」帥到爆紅！　李明川支持出道：強大台灣演藝圈

買滷味剛付完錢就騎回家！　停好發現沒拿衝回去：87喔

買滷味剛付完錢就騎回家！　停好發現沒拿衝回去：87喔

帶孩子出國玩心很累　媽：不是哭就是在地上

帶孩子出國玩心很累　媽：不是哭就是在地上

男生這４部位別亂碰！　喉結只給親密的人觸摸

男生這４部位別亂碰！　喉結只給親密的人觸摸

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面