知名飲料店貼公告「下架民進黨」還嗆綠蛆噁心　總店急發聲明滅火

▲連鎖飲料店貼嗆「綠蛆」還貼下架民進黨公告，總店緊急發布聲明滅火。（圖／翻攝自臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

2024總統大選13日已宣告結束，但相關議題至今仍不斷延燒，有網友發現，連鎖飲料店「一手私藏世界紅茶」新竹竹科店在選舉當天，不但在店外貼上「下架民進黨」公告，還在Google評論開罵「綠蛆真噁心」。對此，一手私藏世界紅茶總店表示，已要求該店長撤除公告、刪除罵人文字，未來也會加強教育。

有網友近日在臉書表示，他發現一手私藏世界紅茶位在新竹市的加盟店，選舉日在店門口張貼「1月13日下架民進黨，店休一日」公告，引起許多網友不滿，跑到Google評論給予店家1星負評，然而店家小編卻回嗆「綠蛆就是噁心」等侮辱字眼，讓不少人氣到打電話、私訊向一手私藏世界紅茶總店抗議。

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▲網友跑到店家Google評論寫下負評，遭店家小編回嗆。（圖／翻攝自臉書）

對此，一手私藏世界紅茶總店15日表示，事件經調查求證後，已告知竹科光復店，竹科光復店店長了解狀況後，已停止張貼無關服務內容之文字，並要求該店小編撤回網路上辱罵客人之文字，「我們也會限期請竹科店加強相關教育與服務待客的精神，並依照合約內容進行約束規範」。

一手私藏世界紅茶總店說，「每一種聲音都有值得欣賞的部分，如同每一款世界紅茶都會有人喜歡，但個人立場或單店行爲都不能代表總公司與其他門市立場，尤其對客戶帶有攻擊性或情緒性的發言與行為，都是我們不樂見的，也有違服務業的本質」、「感謝各位紅茶迷一直以來的支持、提醒與鼓勵」。

儘管總店火速處理，仍有部分網友不接受，有人說，「表明政治立場是可以的，但開店做生意還罵客人這點真的不行」、「我尊重竹科店的政治傾向，但我再也不會去買了」、「支持表態，但我們也有選擇店家的權利」。但也有人體諒，「一手很好喝，我支持總部，但不認同竹科店立場」。