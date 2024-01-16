王義川公開年輕人的信示警賴清德：沒做到2事4年後恐兵敗如山倒

記者黃翊婷／綜合報導

2024總統大選由民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴勝出，各界都很關心，新政府上任之後會端出什麼樣的政策。在這次大選中被列為民進黨不分區立委提名人第14位的王義川，15日公開一封年輕人的信，內容提到目前年輕人的困境，包含房租貴、通膨、低薪等等，他認為，接下來賴政府必須做到2件事，分別為解決年輕人困境、與民眾溝通，如果沒做到，恐怕會失去很多年輕人的選票，4年後要再選，就會兵敗如山倒。

▲王義川建議，賴清德上任之後要與民眾溝通。（資料照／記者湯興漢攝）

王義川15日在政論節目《鄭知道了》中提到，他最近收到一封年輕人寫來的信，該名年輕人自稱沒有想要一夕致富，也不會去當車手，但是通膨就是存在，騎車上班會被檢舉、租房子貴、生小孩要很多錢所以不敢生，然後爸媽退休金不夠，子女還要付錢，而且韓國有《魷魚遊戲》，「台灣有幫這一些文化人去國際上發光嗎？」

該名年輕人接著說，政府說不要對經濟依賴中國，要去新南向，但這關他什麼事，國際都在搶人才，台灣卻都沒有人了，「我們有足以跟我們競爭的人來到台灣，跟我們這群年輕人競爭嗎？沒有，我們沒有競爭的機會。」而且說要司法改革，完全執政8年，他還是無感，「有想過財富還是累積在部分人的身上嗎？為什麼我們的薪水還這麼低？」教育體制改變也是，流浪教師、博士那麼多，大學一間又一間倒閉，那些教授的去處都是需要面對的問題。

王義川認為，這些問題都存在，政府卻一直在講總體經濟，GDP成長多少、全世界第幾名、超越韓國多強多勇、稅收一年多幾兆、全民都有發到6000元等等，但是對個別的年輕人來講，這些都很無感，「我講完這些都是柯文哲一直在講的，所以大家都說『對，你看，柯P就是懂我們』，那接下來這些問題（賴政府）要不要解決，這是第一件事。」

王義川接著說，第二件事情是，要解決上述這些問題，怎麼跟年輕人溝通政策是關鍵，傳統方法是召開記者會，但通常點閱率不佳，現在年輕人習慣看直播，有些名人開直播，不管內容有沒有講錯，民眾就是買單，這就是名人效應，「如果我們的政府，接下來賴清德領導的行政團隊沒有這種準備，老是要拿一些數字出來唬人，我跟你講，到最後還是會失去很多年輕人的選票。」

最後，王義川直言，時間過得很快的，4年之後賴清德要拚連任，如果這4年之間沒有去跟民眾、年輕人溝通，「就會兵敗如山倒」。