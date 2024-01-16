　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

王義川公開年輕人的信示警賴清德：沒做到2事4年後恐兵敗如山倒

記者黃翊婷／綜合報導

2024總統大選由民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴勝出，各界都很關心，新政府上任之後會端出什麼樣的政策。在這次大選中被列為民進黨不分區立委提名人第14位的王義川，15日公開一封年輕人的信，內容提到目前年輕人的困境，包含房租貴、通膨、低薪等等，他認為，接下來賴政府必須做到2件事，分別為解決年輕人困境、與民眾溝通，如果沒做到，恐怕會失去很多年輕人的選票，4年後要再選，就會兵敗如山倒。

▲▼民進黨不分區立委候選人王義川。（圖／記者湯興漢攝）

▲王義川建議，賴清德上任之後要與民眾溝通。（資料照／記者湯興漢攝）

王義川15日在政論節目《鄭知道了》中提到，他最近收到一封年輕人寫來的信，該名年輕人自稱沒有想要一夕致富，也不會去當車手，但是通膨就是存在，騎車上班會被檢舉、租房子貴、生小孩要很多錢所以不敢生，然後爸媽退休金不夠，子女還要付錢，而且韓國有《魷魚遊戲》，「台灣有幫這一些文化人去國際上發光嗎？」

該名年輕人接著說，政府說不要對經濟依賴中國，要去新南向，但這關他什麼事，國際都在搶人才，台灣卻都沒有人了，「我們有足以跟我們競爭的人來到台灣，跟我們這群年輕人競爭嗎？沒有，我們沒有競爭的機會。」而且說要司法改革，完全執政8年，他還是無感，「有想過財富還是累積在部分人的身上嗎？為什麼我們的薪水還這麼低？」教育體制改變也是，流浪教師、博士那麼多，大學一間又一間倒閉，那些教授的去處都是需要面對的問題。

王義川認為，這些問題都存在，政府卻一直在講總體經濟，GDP成長多少、全世界第幾名、超越韓國多強多勇、稅收一年多幾兆、全民都有發到6000元等等，但是對個別的年輕人來講，這些都很無感，「我講完這些都是柯文哲一直在講的，所以大家都說『對，你看，柯P就是懂我們』，那接下來這些問題（賴政府）要不要解決，這是第一件事。」

王義川接著說，第二件事情是，要解決上述這些問題，怎麼跟年輕人溝通政策是關鍵，傳統方法是召開記者會，但通常點閱率不佳，現在年輕人習慣看直播，有些名人開直播，不管內容有沒有講錯，民眾就是買單，這就是名人效應，「如果我們的政府，接下來賴清德領導的行政團隊沒有這種準備，老是要拿一些數字出來唬人，我跟你講，到最後還是會失去很多年輕人的選票。」

最後，王義川直言，時間過得很快的，4年之後賴清德要拚連任，如果這4年之間沒有去跟民眾、年輕人溝通，「就會兵敗如山倒」。

ET快訊
人妻健身房露奶跑步　會員看到傻眼
4中生代可望接閣揆　「她」呼聲最高
挑戰「濕冷寒流」　恐跌破7℃最凍時間曝
又有台人赴日滑雪喪命！41歲男「衝出雪道」墜溪　頭部重創不治
柯文哲全台「唯二鐵白區」打敗藍綠　穩居高中生圈第一大黨
快訊／酒駕負債+染新冠毀星路！爆紅歌手小金澤昇司病逝　死前3
王義川公開年輕人的信示警賴清德：沒做到2事4年後恐兵敗如山倒

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

柯文哲全台「唯二鐵白區」打敗藍綠　穩居高中生圈第一大黨

王義川公開年輕人的信示警賴清德：沒做到2事4年後恐兵敗如山倒

4中生代可望接任閣揆　「她」呼聲最高

郭正亮斷言賴政府閣揆「他」最有希望　與藍白政黨協商機率低

趙少康曝光選前估算票數「少了113萬票」：投柯後悔也來不及了

施明德願一死換台和諧！陳菊悼念「Nori老哥」：永遠浪漫的革命者

柯文哲喊若辭黨主席　民眾黨四分五裂！林濁水一句話指結局會更慘

諾魯突襲式斷交　陸委會批中共「操弄金錢外交」

諾魯索討「至少26億」　台灣還在協商找援助方案就被突襲斷交

外籍師「侵犯少女被2國驅逐」來台5縣市教書18年　監院糾正移民署

施明德肝癌病逝 享年83歲

蹦闆訪問街友發錢突被包圍！　收工感嘆：幫助真正努力的人

如何安撫哭泣中的女友？　男友秀鈔能力秒露笑容XD

韓韶禧曝光出道前「拍1廣告就賺47萬」　酸民嗆「變老」..反擊：對啊，怎樣？

「立院龍頭」支持誰？　民眾黨團要求藍綠提4具體承諾

苦行僧跪拉棺材車23年　走萬里勸世人及時行孝

戴資穎重返世界第3！　為球迷這舉動向東宗致歉

李荷妮產後回歸化身「雙面寡婦」　自豪一打十七...根本超ㄎ一ㄤ

女問「為何視訊不跟她掛睡」　男友秒回：手機爆炸躺更久

5億高中生命案再開庭！　夏男仍否認假結婚

柯文哲全台「唯二鐵白區」打敗藍綠　穩居高中生圈第一大黨

王義川公開年輕人的信示警賴清德：沒做到2事4年後恐兵敗如山倒

4中生代可望接任閣揆　「她」呼聲最高

郭正亮斷言賴政府閣揆「他」最有希望　與藍白政黨協商機率低

趙少康曝光選前估算票數「少了113萬票」：投柯後悔也來不及了

施明德願一死換台和諧！陳菊悼念「Nori老哥」：永遠浪漫的革命者

柯文哲喊若辭黨主席　民眾黨四分五裂！林濁水一句話指結局會更慘

諾魯突襲式斷交　陸委會批中共「操弄金錢外交」

諾魯索討「至少26億」　台灣還在協商找援助方案就被突襲斷交

外籍師「侵犯少女被2國驅逐」來台5縣市教書18年　監院糾正移民署

邰智源現身綠營競總後台！網傻眼「以為是柯粉」　郭昱晴認證：同樣挺台

單周14萬人搶進！股債ETF看俏　00919、00937B奪人氣王

台積電跌6元至580　指數跌逾百點失守17500

金門小黃路口撞左轉轎車！車頭撞毀、車殼零件四散　2女駕駛嚇壞

人妻健身房露奶跑步老公掌鏡　瞎扯夫妻情趣下場曝光

索非亞通靈翻譯人生　我願意講實話！你有勇氣聽嗎

大溪「濕地落羽松」此刻最美！池水倒映漸層松林　如走進歐洲油畫

走在路上不撞香！小眾香水「入門款」、噴上它回頭率超高

148.8萬、RAV4新對手！台灣「1.5升渦輪韓系新休旅」價格車型曝光

3人公司詐台新銀行4.9億　負責人與員工涉滅證遭聲押禁見

老司機是妳！擋車庫被卡車夾擊　看兩眼測距離「巴股10次神脫困」

政治熱門新聞

趙少康嘆跑票百萬　投柯後悔來不及了

郭正亮斷言賴政府閣揆「他」最有希望

柯P辭民眾黨分裂　林濁水：結局更慘

王義川2點示警賴：4年後恐兵敗如山倒

外籍師侵犯少女被2國驅逐！竟在台5縣市教書18年

柯文哲全台「唯二鐵白區」打敗藍綠　穩居高中生圈第一大黨

4中生代可望接任閣揆　「她」呼聲最高

戰鬥藍同意民眾黨立法院長4承諾　趙少康加碼提出「國政4主張」

施明德願一死換台和諧！陳菊悼：永遠浪漫的革命者

諾魯索討「至少26億」　台灣還在協商找援助方案就被突襲斷交

諾魯贈台斷交賀禮！律師揭宏都拉斯下場

即／法務部次長陳明堂請辭！任職10年創法務部紀錄

諾魯突襲斷交　陸委會批中共操弄金錢外交

即／不是蔡壁如！台中市2席副市長名單出爐

更多熱門

相關新聞

郭正亮斷言賴政府閣揆「他」最有希望

郭正亮斷言賴政府閣揆「他」最有希望

民進黨主席賴清德當選中華民國第16任總統，會由誰接手新閣揆，成為各界關注的議題之一。前立委郭正亮認為，新潮流派系無法獨霸行政院，目前最有可能接手行政院長的人選，他覺得是總統府秘書長林佳龍，而且賴清德應該還會去網羅一些無黨籍的人，與國民黨、民眾黨進行政黨協商的機率較低。

趙少康嘆跑票百萬　投柯後悔來不及了

趙少康嘆跑票百萬　投柯後悔來不及了

前所未見！菲國總統賀賴清德當選台灣總統

前所未見！菲國總統賀賴清德當選台灣總統

知名飲料店嗆綠蛆噁心　總店急滅火

知名飲料店嗆綠蛆噁心　總店急滅火

台灣選後分析　泰學者：中國攻台機率低

台灣選後分析　泰學者：中國攻台機率低

關鍵字：

民進黨王義川2024總統

讀者迴響

熱門新聞

賤葆後宮正妹-1！　YTR晨晨「永遠不會進步」宣布退出

全台急凍！下波強冷空氣恐達寒流　連3天最低溫

4歲童坐車被風箏線割喉　大量爆血身亡

口臭半年！他常做「1動作」慘了　醫：罹癌第二期

趙少康嘆跑票百萬　投柯後悔來不及了

「提早到公司吃早餐」主管搖頭！網聽懂暗示

桃機排安檢1小時　旅客怨現場混亂

狄鶯遭疑摔mic飆罵嚴立婷！怒發聲：我到底得罪誰？

北極冷渦大南移！　「今年最強冷空氣」連凍5天時間曝

吳慷仁擊敗梁朝偉！《但願人長久》奪香港影帝

強冷氣團南下直逼寒流　台北探10度

「噴射橘貓」抓住院門噴強力水柱

包機送癌末媽回大陸老家！兒：在台灣都在等死

即／詐走台新銀4.9億！外商負責人移送北檢

全聯最大買1送1來了！年前囤貨必衝

更多

最夯影音

更多
施明德肝癌病逝 享年83歲

施明德肝癌病逝 享年83歲
蹦闆訪問街友發錢突被包圍！　收工感嘆：幫助真正努力的人

蹦闆訪問街友發錢突被包圍！　收工感嘆：幫助真正努力的人

如何安撫哭泣中的女友？　男友秀鈔能力秒露笑容XD

如何安撫哭泣中的女友？　男友秀鈔能力秒露笑容XD

韓韶禧曝光出道前「拍1廣告就賺47萬」　酸民嗆「變老」..反擊：對啊，怎樣？

韓韶禧曝光出道前「拍1廣告就賺47萬」　酸民嗆「變老」..反擊：對啊，怎樣？

「立院龍頭」支持誰？　民眾黨團要求藍綠提4具體承諾

「立院龍頭」支持誰？　民眾黨團要求藍綠提4具體承諾

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面