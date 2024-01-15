她甜交上海富二代「開銷全包」！3年後被榨乾報警　真相更地獄

▲徐男營造多金上進的暖男人設。（圖／翻攝自澎湃新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

上海一正妹小江通過朋友，認識了一名家境殷實的富二代。對方不禁多金，還體貼上進，她以為是真愛，迅速陷入熱戀。沒想到，期間，男友多次以做生意需要周轉、打官司需要疏通關係、歸還房貸、學校需要繳費等理由向小江索要錢財，累計金額多達20多萬元（月新台幣87萬元）。

據《澎湃新聞》報導，1月15日，上海市徐匯區人民檢察院（以下簡稱「徐匯區檢察院」）日前提起公訴，徐匯區人民法院依法以詐騙罪，判處被告人徐姓男子有期徒刑8年6個月，並處罰金10萬元（人民幣，下同）。

2020年8月，女子小江通過朋友介紹認識了「優秀」男生徐男。根據徐男的自我介紹，小江得知他不僅家境殷實，自己還非常努力上進，目前跟朋友合夥開了一家律師事務所，同時在知名大學讀研進修。沒過多久，雙方就確定了戀愛關係。只不過，男友雖然「年輕有為」，但兩人交往的開銷基本都由小江承擔。

好景不長，某一天，小江突然收到了徐男的「求救」簡訊。原來，徐男說自己母親生病需要做手術，急需用錢，但自己現在生意周轉不開，希望女友能幫忙救急。男友求助，還是給母親看病，小江自然傾囊相助。

▲「富二代」男友頻頻借錢不還，女子報警後發現他還有4名女友。（圖／翻攝自澎湃新聞）

然而，自此以後，徐男又多次以做生意需要周轉、打官司需要疏通關係、歸還房貸、學校需要繳費等理由向小江索要錢財，累計金額多達20多萬元。

眼見借的金額越來越多，而男友卻絲毫沒有歸還的意思，小江終於意識到自己上當受騙，遂前往徐匯公安分局報案。徐男到案後，警方通過進一步調查，發現在與小江交往時，徐男同時還與4名女友建立了戀愛關係。

據徐男交代，他通過朋友介紹、交友軟體、網路等途徑，認識了5名被害人，並利用虛假人設與她們建立戀愛關係。其間，他所謂的「富二代」、「名校高材生」、「精英律師」人設都是虛構的，實際上他失業後尚處於無業狀態，且曾因犯詐騙罪有過前科。由於沒有工作和收入，徐男在交往期間的開銷部分由女友承擔，另一部分則由他通過編造「母親生病」、「歸還房貸、車貸」、「投資經營劇本殺店」等理由來騙取女友錢款。騙得的錢款除了個人揮霍外，部分還被徐男用於投資虛擬幣，在投資失敗後，他就又以此為藉口繼續向女友們要錢。

檢察官認為，徐男於2020年至2023年5月間，通過打造「精英」人設，搭識5名被害人並與她們確定戀愛關係，並在戀愛期間以非法佔有為目的，多次編造「生意需要周轉」、「母親生病」、「投資虛擬幣失敗」等理由騙取被害人財物，將騙得的43萬餘元予以揮霍，應當以詐騙罪追究其刑事責任。經徐匯區檢察院依法提起公訴，法院作出前述判決。