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IG帳號狂發「超萌貓狗哏圖」　他爽追慘噴好幾萬！怒截圖勸世

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦。（圖／記者周亭瑋攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者周亭瑋／綜合報導

「如果IG有追蹤這類帳號，可以退追了！」一名網友PO文勸世，透露他之前追蹤一支常發貓狗哏圖的帳號，當他放下戒心時，該帳號又分享一堆出國遊玩、吃大餐的照片；沒想到，這一切全是「詐騙陷阱」的包裝，他也因此慘噴上萬塊錢，幸好他後來懸崖勒馬，沒繼續當冤大頭。

網友在Dcard發文提到，「如果大家平常有在追蹤專門經營或長期發狗狗、貓貓、動物、哏圖、好笑類的帳號，當你發現他們開始出現疑似帳號本人，然後狂PO出去玩、吃好料、出國的限動，你就要警惕並準備退追蹤了。」

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他以過來人的身分，吐露這類「詐騙帳號」一貫的操作模式，草創初期，他們會固定單一主題發文，內容不外乎是大家喜歡的搞笑、哏圖、狗貓、動物等；當粉絲數累積到一定的量時，他們開始PO限時抽獎文，讓追蹤者們幫忙分享、留言標註，此舉可讓帳號在短期內增加不少真人粉絲，然而抽獎活動並非公開透明，之前也曾看到有人分享中獎帳號，但多數都是短期內辦的帳號，真實性存疑。

▲這類帳號一開始會狂發貓狗萌圖或哏圖。（圖／翻攝自Dcard）

▲這類帳號一開始會狂發貓狗萌圖或哏圖，很多照片、影片都是盜來的。（圖／翻攝自Dcard）

緊接著，帳號會不斷PO出遊、吃好料的照片、影片，但永遠只有下半身或背影，然後放上跟別人私訊的對話，話題圍繞著怎麼賺錢、從事什麼職業等；最後來到收尾階段，他們會發運彩相關的限動，原PO直呼，「前期可能還會免費讓人跟，再來就是要幾千元費用，再報運單給你下，至於成功機率低到不能再低。」

網友感嘆，「看到這些大家其實可以直接退追了，我自己就是過來人，也跟了幾萬塊，還好中間自己停住了，但從那刻起我才知道，為什麼愛賭博的人會一直賭下去，因為人心裡總是會想搞不好可以翻盤，把之前的加倍賺回來，或減少自己賠錢的金額，殊不知根本沒辦法脫離這個坑，只會越挖越深。」

▲這類帳號一開始會狂發貓狗萌圖或哏圖。（圖／翻攝自Dcard）

▲等到粉絲量夠多時，再開始撒餌收網。（圖／翻攝自Dcard）

對此，網友們紛紛回應，「真的！偶然看到還疑惑什麼時候追蹤的」、「我IG都是追語言學習、寵物日常分享跟迪士尼代購，不過前年還是被騙了，早知道都用來買玩具」、「前幾天看到這個哀居開始發運彩限時，白眼翻到炸掉，好煩...還我原本的動物哏圖帳」、「真的建議大家不要追這些垃圾帳號」、「第一次知道這種方式，根本養起來割欸」。

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