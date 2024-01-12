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社會 社會焦點 保障人權

誆投資密幣發大財！男衝郵局急貸47萬「要購屋」　警力勸阻詐

▲彰化中年男聽信投資遭詐騙。（圖／警方提供）

▲彰化中年男聽信投資遭詐騙。（圖／警方提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化分局日前接獲光復路郵局通報，有一名男子疑似欲匯款買房遭詐騙，民生路派出所警員獲報後立即到場，該男子稱於網路結識女網友，雙方相談甚歡，並稱該女網友教他投資加密貨幣賺錢，因此欲辦理47萬貸款，經警進一步查證，男子是遭到詐騙了，這才保住他辛苦的血汗錢。

員警到場後查看男子與女網友聊天紀錄，研判應為詐騙，並聯絡男子女兒查證並無購房一事，經警方耐心向男子宣導及勸說，男子終於醒悟，打消辦理貸款之念頭，成功攔阻男子遭假投資詐騙。

▲彰化中年男聽信投資遭詐騙。（圖／警方提供）

彰化警分局表示，去年詐騙案件以網路投資為最多，攔阻金額超過2億，其中最大一筆超過3千萬，而交友詐騙及猜猜我是誰老梗也不在少數，雖然警方經常公布相關識詐案例，提醒民眾辨別，但仍有民眾落入陷阱，辛苦的血汗錢也追不回來了。

近年來警方與銀行密切合作阻詐，多次向轄內銀行宣導，如有民眾一次提領或匯款大量金額，請銀行行員向其關懷提問，並通知警方到場協助，因此得以攔阻多起詐騙，彰化分局去年投資型詐騙最多，攔阻成功390件、攔阻金額2.1億元，相較2022年的1. 6餘元成長24.2%，占全警察局攔阻金額的41.4%。

▲彰化中年男聽信投資遭詐騙。（圖／警方提供）

▲彰化中年男聽信投資遭詐騙。（圖／警方提供）

彰化分局分局長張明盛呼籲，近期詐騙集團手法多變，為了不讓被害人到銀行匯款時遭攔阻，歹徒會事前幫被害人想好應對銀行行員的說詞，要求被害人用裝潢款費用、出國留學、商品貨款等藉口，蒙騙銀行櫃台人員，請民眾及行員小心查證，如仍有移疑問，可撥打165反詐騙專線或以110報案電話通報警方，以免上當受騙。

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