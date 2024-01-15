榨乾老婦370萬存款　刷卡換現金再騙67萬！詐團還要她抵押房產

記者陸運陞／新北報導

新北市新店區一名婦人，日前LINE加入詐騙集團創立的假投資股票群組，分別匯入至詐團帳戶370多萬；詐團食髓知味，事後竟不斷用話術洗腦婦人，再讓婦人刷卡換現金損失67萬，最後引導婦人將房產、土地設定抵押，所幸，婦人拿出的文件短缺，即時被家人發現報警，警方日前逮獲該詐團首腦及成員。

▲警方逮獲成立融資公司的王男等6人，並依詐欺、洗錢防制法送辦。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，已退休在家的72歲楊姓婦人，去年（112）1月份，加入詐團成立的股票投資群組，詐團謊稱楊婦抽中股票，或投資獲利等名目，需繳交保證金，讓楊婦在3個月之間，匯出13筆存款共370多萬元至詐團戶頭，直到楊婦表示，手頭已無現金，無法再投入資金。

▲警方前往王男在台南的融資公司搜索。（圖／記者陸運陞翻攝）

但詐團又想將楊婦剝層皮，轉介給32歲王姓男子所成立的融資公司，先由成員23歲沈姓男子佯裝成業務評估，合乎刷卡換現金資格後，再由幹部31歲謝姓男子帶至賣場刷卡購買禮券，再以8折價格回收。楊婦拿到67萬元後，將錢再次轉入詐團帳戶內，讓楊婦再度受騙。

同時，王男發現楊婦持有房產及土地，竟將楊婦千萬房產低估為200萬元，但因楊婦手中文件短缺，遲遲無法交齊，楊婦詢問家人文件存放處及申請方式時，家人才驚覺楊婦已遭詐團連剝三層皮，立即向警方報案處理。

▲警方查扣現金、手機、點鈔機等證物。（圖／記者陸運陞翻攝）

警方陸續接獲受害人報案，上個月（12月）底，持拘票及搜索票，前往王男在台南設立的融資公司，逮捕王男、沈男、謝男等6人，查獲不法所得129萬、點鈔機、自然人憑證等贓物，初步了解，有20多名受害人遭詐金額破千萬，60多人損失破百萬，警方將6人依詐欺、洗錢防制法移送台北地檢署偵辦。