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諾魯曾是全球最富裕國家　「太平洋上的科威特」窮到瀕臨破產

▲▼太平洋島國諾魯（Nauru）2024年1月15日宣布與台灣斷交。圖為諾魯國旗。（圖／達志影像／newscom）

▲太平洋島國諾魯（Nauru）2024年1月15日宣布與台灣斷交。圖為諾魯國旗。（圖／達志影像／newscom）

記者張寧倢／綜合報導

太平洋島國諾魯（Republic of Nauru）於台灣時間15日宣布與我國斷交。事實上這個面積約13分之1個台北市的小島，過去曾經靠著開採磷礦，躍升為世界上最富有的國家之一，然而，在磷礦枯竭後，收入嚴重下降，導致諾魯在21世紀初幾乎破產，還被喻為「太平洋上的科威特」。

諾魯座落於中太平洋赤道以南42公里，距離澳洲雪梨東北方約4000公里。諾魯國土僅21.2平方公里，與271.8平方公里的台北市相比，面積大約只有13分之1。然而，這個約1萬多人口的小島靠著鳥糞堆積、化石化形成的磷礦發財致富。

根據《日經亞洲》報導，諾魯自1907年起就開始開採磷礦，1968年獨立後，政府更是全面接管採礦權，價格從最初的每噸10美元，到1970年已經漲至65美元以上，當時人均國內生產毛額（GDP）達到5萬美元，僅次於石油大國沙烏地阿拉伯。若單純以GDP計算，諾魯到1980年代仍是世界上最富裕的國家之一。

▲▼太平洋島國諾魯（Nauru）的岩岸。（圖／達志影像／newscom）

▲諾魯的岩石海岸線。（圖／達志影像／newscom）

然而20世紀末，磷礦開採殆盡，諾魯的國家收入嚴重下降，導致該國在21世紀初幾乎破產，失業率高達30%，由於大部分食品與消費產品仰賴進口，國家財政嚴重受到國際大宗商品價格的支配。《日經亞洲》形容，諾魯是一個缺乏B計畫的國家（a country that had no Plan B），經濟依賴單一收入來源。

後來諾魯一度試圖成為全球洗錢、避稅天堂，希望藉此賺取外匯，但受到各國批評而停止，到2015年諾魯的大多數外匯是來自接收世界各地希望前往澳洲定居的難民。而近年來，隨著尋求庇護的政治難民逐漸減少，諾魯努力開發其他資源，並尋找替代收入來源，例如漁業等。

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