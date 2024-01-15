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大陸 大陸焦點 特派現場

擠壓台灣最終「零邦交」？　陸學者預測最後大概率

▲▼太平洋島國諾魯（Nauru）的岩岸。（圖／達志影像／newscom）

▲太平洋島國諾魯（Nauru）。（圖／達志影像／newscom）

記者任以芳／北京報導

我邦交國諾魯今(15)日上午11點45分突然宣布與中華民國斷交，大陸外交部官網下午14時40分發出聲明讚賞諾魯（陸稱瑙魯）的決定。對此，大陸國關學者時殷弘接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問表示，2016年台灣政黨輪替後，兩岸進入對抗，預料「獨獨配」賴蕭上台執政後，北京會加強擠壓台灣的外交空間，不至於「零邦交」，剩下寥寥「個位數」邦交國極有可能。未來4年的兩岸關係不會好，會更加對立。

我邦交國諾魯（陸稱瑙魯）今上午11點45分突然宣布與我國斷交，與中國大陸建交。外交部次長田中光指出，諾魯決定斷交後，已不願意見我國大使，心意已決，諾魯無預警的斷交幾乎毫無徵兆，前兩日還祝賀賴蕭勝選，現在看來就是煙霧彈。

對台灣大選13日才剛落幕，賴蕭配贏得第16屆正副總統，時隔2日我邦交國諾魯總統阿迪昂（David Adeang）發表全國談話宣布承認中華人民共和國，中華民國斷交，這是蔡英文上任後丟失第10個邦交國。不少涉台學者也分析，大陸方面馬上有反制動作，不會給台獨立場鮮明的賴清德「觀察期」。

中國人民大學國際關係學院美國研究中心主任時殷弘接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問表示，「這是中國大陸對民進黨再度取得行政權的迅速反擊。」

時殷弘指出，2016年520蔡英文執政後，大陸方面實行「全面擠壓」的外交政策，台灣最近幾年丟失邦交國速度相當快，剩下的邦交國越來越少，原因很簡單，這些國家也會評估多方面國際情勢。

▲▼諾魯共和國國旗撤下。（圖／記者黃國霖攝）

▲我方撤下諾魯共和國國旗撤（圖／記者黃國霖攝）

談及大陸曾喊出「零邦交」外交制裁？時殷弘說，總體趨勢來看，針對民進黨繼續執政現況，中國大陸不可能外交休兵，力度只會加大，未來台灣剩下寥寥幾個邦交國不意外。

時殷弘解釋，當台灣邦交國越來越少，相對來說能力也會有所增強，可以集中金錢資源等援助鞏固剩下「個位數」邦交。因此，就算大陸想希望拿下台灣「零邦交」，會不會實現又是另一件事。

未來兩岸情勢？時殷弘也認為不是很樂觀，2016年台灣政黨輪替後，台灣與大陸進入對抗，2019年元旦之後，蔡英文發表雙方互不隸屬的「兩國論」談話，讓兩岸關係更緊繃激烈，預料賴清德擔任總統之後，中國大陸將出現全面性的擠壓和更明顯的推進。

針對諾魯的高度表態「復交」，大陸外交部稍早發出聲明指出，諾魯作為主權獨立國家，宣佈承認一個中國原則，同台灣當局斷絕所謂「外交關係」，願同中國恢復外交關係，「中方對瑙魯政府決定表示贊賞和歡迎。」

聲明強調，在聯合國大會2758號決議是國際社會普遍共識。諾魯政府決定同中國復交，再次充分說明，一個中國原則是人心所向，大勢所趨。「中國願同瑙魯在一個中國原則基礎上開啓兩國關係新篇章。」

我外交部也抨擊，諾魯向我方索要鉅資，並跟中國大陸比價。根據過去例子，中國大陸的「金錢外交」，曾出現承諾後無法實現情況。

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