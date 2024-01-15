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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

諾魯與我斷交！趙少康點名賴清德　盼義和團結果別落台灣人身上

▲▼趙少康「護理加薪、侯康實現」記者會 聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲前國民黨副總統參選人趙少康。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

2024總統大選剛落幕，今（15）日再度傳出斷交消息，外交部今日下午召開記者會宣布，即日起與諾魯共和國終止外交關係。前國民黨副總統參選人趙少康表示遺憾，選舉期間，對於北京當局在賴清德當選後，打壓中華民國外交空間，他完全不能認同並予以譴責。

總統大選競選期間，趙少康說，自己曾一再呼籲，大陸政策應為外交政策的上位政策，馬英九前總統執政時期，兩岸「外交休兵」，證實是開拓我國外交空間的務實路線，但蔡英文政府及賴清德一再模糊操弄兩岸關係為國與國關係，蔡英文任內邦交國斷了10國，蔡英文的外交路線走不出去，中華民國的外交空間面臨窒息。

趙少康直言，中共已經一再警告台獨當選會有麻煩，最後可能是戰爭，但至少40%的選民聽信民進黨不予理會，台灣全體只有一起承受，「相信我，依我對形勢的判斷，這只是開始，還會有更糟的，義和團最後的結果，希望不會落到我們身上。」

標榜「務實的台獨工作者」，賴清德以雙少數當選總統，趙少康要鄭重提醒賴清德，未來承擔台灣外交、兩岸高危險期，治國不能光靠口號，要有能力應對危機，「凍結台獨黨綱」是賴清徳拆除兩岸、外交危險引信的第一步。

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