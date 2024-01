諾魯斷交！一圖看懂台灣邦交現況「剩這12國」

▲台灣目前剩12個邦交國。點圖可放大。(圖/記者鄺郁庭製圖)

2024總統大選甫落幕,由民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴勝出,不料,中國馬上於15日出手強奪我邦交國太平洋友邦諾魯共和國,諾魯稍早宣布將與台灣斷交,並承認中華人民共和國。這讓我國邦交國減至12國,已是總統蔡英文2016年上任至今第10個斷交的國家。《ETtoday新聞雲》製作邦交國地圖,一圖秒懂剩下哪12國。

目前剩餘12邦交國如下。

亞太地區(3):

馬紹爾群島(Marshall Islands)

帛琉(Palau)

吐瓦魯(Tuvalu)

非洲地區(1):

史瓦帝尼(Eswatini,原稱「史瓦濟蘭」)

歐洲地區(1):

教廷(Holy See,梵蒂岡 Vatican)

拉丁美洲及加勒比海地區(7):

貝里斯(Belize)

瓜地馬拉(Republica of Guatemala)

海地(Haiti)

巴拉圭(Republica of Paraguay)

聖克里斯多福及尼維斯聯邦(St. Kitts and Nevis)

聖露西亞(Saint Lucia)

聖文森國(Saint Vincent and the Grenadines)