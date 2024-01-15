諾魯斷交！一圖看懂台灣邦交現況「剩這12國」

▲台灣目前剩12個邦交國。點圖可放大。（圖／記者鄺郁庭製圖）
記者鄺郁庭／綜合報導
2024總統大選甫落幕，由民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴勝出，不料，中國馬上於15日出手強奪我邦交國太平洋友邦諾魯共和國，諾魯稍早宣布將與台灣斷交，並承認中華人民共和國。這讓我國邦交國減至12國，已是總統蔡英文2016年上任至今第10個斷交的國家。《ETtoday新聞雲》製作邦交國地圖，一圖秒懂剩下哪12國。
目前剩餘12邦交國如下。
亞太地區（3）：
馬紹爾群島（Marshall Islands）
帛琉（Palau）
吐瓦魯（Tuvalu）
非洲地區（1）：
史瓦帝尼（Eswatini，原稱「史瓦濟蘭」）
歐洲地區（1）：
教廷（Holy See，梵蒂岡 Vatican）
拉丁美洲及加勒比海地區（7）：
貝里斯（Belize）
瓜地馬拉（Republica of Guatemala）
海地（Haiti）
巴拉圭（Republica of Paraguay）
聖克里斯多福及尼維斯聯邦（St. Kitts and Nevis）
聖露西亞（Saint Lucia）
聖文森國（Saint Vincent and the Grenadines）
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