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社會 社會焦點 保障人權

男違停拒盤查加速逃逸　警拔槍逼下車！搜出安毒+吸食器

記者陸運陞／新北報導

新北市土城區昨天（14日）晚間發生警匪追逐，有毒品前科的施姓男子，昨天晚間從桃園到土城找朋友，到超商買東西，卻將車違停在槽化線上，警員上前開單時，施男竟立即駛離逃逸，警方尾隨其後，最後在中央路二段某停車場查獲；警方除了在車內搜出毒品及吸食器，逃逸沿途違規最重可處以7萬多元罰金。

▲施男不符盤查逃逸，警方掏槍喝令下車逮捕。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲施男拒盤查逃逸，警方掏槍喝令下車。（圖／記者陸運陞翻攝）

昨晚9時許，土城警方執行巡邏勤務，行經中央、慶安路時，發現一輛汽車違規停在槽化線上，警員上前告發時，駕駛22歲施姓男子卻不願將車窗打開，隨即發動加速逃逸，警員立即尾隨，攔停後，所長擔心施男衝撞，拔槍喝令下車，施男見無路可逃下，乖乖束手就擒。

▲施男不符盤查逃逸，警方掏槍喝令下車逮捕。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲警方尾隨逃逸車輛一度跟丟，熱心民眾協助指引方向。（圖／記者陸運陞翻攝）

經查，警方發現施男因違規點數扣滿，車牌已遭註銷，搜尋車內時，在腳踏墊下發現一包毒品安非他命、吸食器及玻璃球。由於施男違停槽化線上、使用註銷之車牌、拒檢、無照駕駛，逃逸時不依規定駛入來車道、轉彎未注意行人及未依規定使用方向燈等違反7項交通規則，最高以罰鍰73200元，並依毒品罪移送新北地檢署。

▲施男不符盤查逃逸，警方掏槍喝令下車逮捕。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲警方在施男車上搜出毒品及吸食器。（圖／記者陸運陞翻攝）

土城分局呼籲，吸食毒品會嚴重危害身體健康，更不要吸食毒品後駕車，嚴重影響自身及其他用路人安全，請珍惜生命，遠離毒品；雖選舉已告一段落，土城警方仍會持續掃蕩非法，維護市民安心的生活環境。

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