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被指「論文抄襲」陳吉仲勝訴：還我公道　勿再用政治干預學術

▲前農業部長陳吉仲出席冷鏈中心竣工典禮。（圖／記者楊惠琪攝）

▲農業部前部長陳吉仲被指控論文抄襲，台北地院判決勝訴。（資料照／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

農業部前部長陳吉仲控告台北市議員張斯綱等3人，在2022年抹黑他是抄襲論文慣犯、一魚兩吃等語涉犯加重誹謗，台北地院今判決出爐，陳吉仲勝訴，張斯綱等3人判拘役50天到55天不等。陳吉仲今回應，感謝司法還他公道，但對照當初被攻擊得這麼慘，「還我公道也只有這樣而已」，希望日後不要再用政治的方式處理學術，讓學術回歸專業。

2022年11月26日九合一公職大選前，爆出各種政治人物「抄襲論文」話題，時任農委會主委陳吉仲雖非候選人，但時任國民黨文傳會副主委張斯綱、桃園市議員凌濤、國民黨發言人楊智伃等人召開記者會，指控陳吉仲論文抄襲，甚至揶揄陳吉仲「連愛情公寓部落格轉載文章也抄」，簡直是「花式剽竊」等語。

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陳吉仲今天接受《ETtoday新聞雲》採訪回應，他不輕易提告，因為此案牽涉到個人學術聲譽和尊嚴，以及指控的言論太誇張、用相當惡劣的字眼，毫無學術基礎可言，才會憤而提告，感謝司法還他公道，但回想當初被攻擊的這麼慘，「還我公道也只有這樣而已」，希望日後讓學術歸學術、政治歸政治，不要再用政治手段處理專業的學術問題，把這次的個案，變成整個國家的通案。

談到這次民進黨贏得總統大選，陳吉仲表示，對於總統和立委選舉結果無法評論，自己比較關注對農業與農民好的政策能否繼續往前走，尤其蔡英文總統執政八年內，推動三保一金政策，以及開拓新市場、透過冷鏈提升競爭力等政策獲得肯定，這些政策可以繼續往前走，才比較重要。

問到民進黨勝選，未來是否會重回行政團隊？陳吉仲說，無法對人事問題做評論，強調自己已經回到中興大學任教，會站在學者角度提供專業意見，好的農業政策可以繼續往前走，對他來說更重要。

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