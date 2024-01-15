超商「4款新春開運鮮食」開吃了！　爽嗑整隻秘滷大雞腿、鐵支香腸

▲超商4款開運鮮食開吃了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

為迎接農曆春節，超商年年限定的「開運鮮食」又回來了，今年一口氣網羅4款有著應景鮮紅包裝及吉祥寓意的美食，像是「五滷財神大雞腿油飯」、「腸腸有鐵支便當」等，即日於全門市正式開吃，趕緊衝吃求好運。

▲必吃年年熱銷「五滷財神大雞腿油飯」。

全家新春限定「4款開運鮮食」來了，首推去年於LINE群組團購熱銷超過14000份的「五滷財神大雞腿油飯（129元）」，裡頭吃得到一整隻特選秘滷大雞腿搭配古法炊煮油飯，每一口都超滿足，且今年團購還加碼送「大甲鎮瀾宮祈福卡」，快來+1；加碼吃選用4支台式烤香腸作為主角的「腸腸有鐵支便當（99元）」，有著吃完鐵支，必定鐵支寓意，也是年年必吃開運夯品之一。

除外還有「黃金熔岩起司堡（59元）」，選用黃金薯餅、香濃花生醬搭配烤金黃蛋片，有象徵黃金滿袋的意思，最後是新品「柑橘奶霜麵包（35元）」，選用新竹寶山桶柑拌入天然奶油製成柑橘奶霜餡，口感酸甜好吃，還有大吉大利的寓意，即日起於全門市上市。

▲ 7-11新年便當「涵碧美饌紹興東坡富貴鮑魚御膳」爽吃5顆鮑魚。

另，7-11今年則推出豪華雙主食新菜單「涵碧美饌紹興東坡富貴鮑魚御膳」迎接農曆新年，每份餐點不僅吃得到5顆飽滿鮮美鮑魚，再搭配日月潭涵碧樓湖光軒餐廳獨家秘製紹興東坡肉，佐以鮮菇炒時蔬、溏心蛋、蠔油高麗菜等配菜，每份售價359元，2月8日起門市限定開賣。