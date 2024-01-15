「1元外送費」今天限時3小時搶！　手搖飲、鹹酥雞加1元就幫送

▲外送平台限定2天搶1元外送費優惠。（圖／foodpanda提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

今天還有！外送平台「foodpanda」超殺「1元外送費」優惠準備開搶，今（15）日下午限時3小時只要於指定美食、生鮮雜貨店家下單滿低消，即可享「外送費1元」，趕緊揪同事訂起來。

▲1元外送費優惠須滿低消才可使用。

foodpanda祭出「運費1元」超殺限時優惠，今（15）日限定1天只要於下午2時至5時使用外送服務，即可享指定美食店家、生鮮雜貨「1元外送服務費」優惠；美食指定外送店家像是星巴克、可不可熟成紅茶、50 嵐、清心福全都有，還有炸物、麵線、蛋糕等，而生鮮雜貨指定店家則包括無印良品、小北百貨、屈臣氏、康是美、大樹藥局等，提醒須滿低消才可使用。

▲COLD STONE每周限定2天爽吃「冰淇淋買1送1」。（圖／記者蕭筠攝）

另，COLD STONE近日也祭出超殺「冰淇淋買1送1」優惠，即日起至6月30日期間每逢周三可享「中杯以上冰淇淋買1送1」，周五則有「Mine桶裝冰淇淋買1送1」，並開放口味任選，以價低口味為贈送品項；加碼天天還推「冰淇淋蛋糕9折」、「飲品買1送1（罐裝飲品除外）」等2大好康，只要出示OPEN POINT會員即可爽吃。

除外，為歡應17周年，2024年每月17日也推出「17酷聖石！」，至12月17日前於直營門市可享「中杯以上冰淇淋第2杯17元」優惠，把握機會搶吃。