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過年必吃「麥當勞金迎招財薯來堡」回來了！　尬Hello Kitty包裝Q爆

▲▼麥當勞「金迎招財系列」回來了，加碼攜手Hello Kitty推出超萌聯名包裝。（圖／業者提供）

▲麥當勞「金迎招財系列」回來了，加碼攜手Hello Kitty推出超萌聯名包裝。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

過年就要吃金迎招財薯來堡！為迎接農曆新年，人氣速食品牌「麥當勞」熱賣逾10年的新春期間限定「金迎招財系列」回來了，包括薯來堡、招財福堡通通回歸，更找來風靡全球的「Hello Kitty」合作打造超萌聯名包裝，可愛爆表，1月17日起限時42天開吃。

▲▼麥當勞「金迎招財系列」回來了，加碼攜手Hello Kitty推出超萌聯名包裝。（圖／業者提供）

▲金迎招財系列有4款選擇。

麥當勞春節限定「金迎招財系列」回來了，一共有「金迎招財薯來堡（單點100元）」、「金迎招財福堡（單點90元）」2種選擇，其中，薯來堡夾進了淋上黑胡椒醬的特選肉排，搭配鮮脆洋蔥再加上酥脆薯餅，每一口都能吃到雙重澎湃美味，有牛、雞口味，而招財福堡同樣也有牛、雞2口味選擇，內餡則只少了薯餅，但飽足感依舊足夠，1月17日至2月27日限定開吃或售完為止。

今年更強勢攜手「Hello Kitty」推出7款超萌聯名包裝，包括「金迎招財薯來堡」、「金迎招財福堡」、「紅豆派」、「2款麥當勞分享盒兩」、「中杯冷飲杯」及「外帶紙袋」，上頭不僅印上了可愛的Hello Kitty圖樣，搭配應景春節樣式、包裝，萌度狂飆，鐵粉把握機會吃。

▲▼必勝客X欣葉小聚推「松葉蟹大蝦干貝比薩」、「金皇軟殼蟹干貝比薩」！。（圖／業者提供）

▲必勝客X欣葉小聚推出2款聯名新春比薩。

另，必勝客今年則找來連5年獲得必比登推薦的「欣葉小聚」合作打造2款奢華新春比薩，首推有著古錢幣造型的「松葉蟹大蝦干貝比薩」，嚴選鮮美松葉蟹鉗（8個）、軟殼蟹（6隻）、大隻鳳尾蝦（8隻）、干貝（8個）、魷魚圈等豐富海味，組成，搭配金黃帕瑪森起司餅皮、爆香後細火慢熬的蟹黃醬汁製成，用料毫不手軟，全台限量5000份，今（15）日最後1天開放PK APP會員獨家訂購，單點1049元。

▲▼必勝客X欣葉小聚推「松葉蟹大蝦干貝比薩」、「金皇軟殼蟹干貝比薩」！。（圖／業者提供）

▲金皇軟殼蟹干貝比薩吃得到軟殼蟹、干貝、魷魚圈等料。

另一款「金皇軟殼蟹干貝比薩」則嚴選軟殼蟹作為主角，把軟殼蟹連殼帶肉一起油炸，搭配鮮甜干貝、魷魚圈，再佐以蟹黃醬汁，打造濃郁口感，即日起限時開賣，還可享外帶買大送大、外送買大送小優惠，大比薩售價888元、小比薩628元。

為歡慶聯名新品上市，即日起至必勝客購買「松葉蟹大蝦干貝比薩」或「金皇軟殼蟹干貝比薩」，憑PK APP消費明細畫面至欣葉小聚點4人分享餐就送「軟殼蟹米糕」一份；另到欣葉小聚用餐並掃描店內活動專屬QR Code，還可用半價爽吃「金皇軟殼蟹干貝比薩」。

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