今天就買！超商大杯美式下殺34元爽喝　加碼卡布奇諾買1送1

▲7-11 OPEN POINT行動隨時取推出「數位送禮新選擇 送一杯咖啡就選CITY CAFE」優惠，會員只要購買該優惠指定案型，再將該票券轉贈給其他會員，符合活動資格之會員，即可享大杯卡布奇諾買1送1 。（圖／7-11提供）



記者周姈姈／綜合報導

今天就買！就有超商祭出最新咖啡優惠，品項包含大杯美式4杯135元、大杯拿鐵4杯168元、珍奶4杯180元等，等於最便宜只要花34元就能喝1杯大杯美式，且超商要再加碼，自己若將指定咖啡優惠轉贈給朋友，自己可再享大杯卡布奇諾買1送1。

7-11 OPEN POINT行動隨時取即日起至1月31日止推出「數位送禮新選擇 送一杯咖啡就選CITY CAFE」優惠，會員只要於OPEN POINT行動隨時取購買該優惠指定案型，再將該票券轉贈給其他會員，符合活動資格之會員，系統將於2月15日前透過OPEN POINT APP推播，可獲得大杯卡布奇諾買1送1專屬連結隱形賣場。

「數位送禮新選擇 送一杯咖啡就選CITY CAFE」優惠指定案型有CITY CAFE大杯美式4杯75折優惠價135元、CITY CAFE大杯拿鐵4杯76折優惠價168元、CITY PRIMA中杯精品美式4杯75折優惠價240元、CITY PRIMA中杯精品拿鐵4杯75折優惠價270元、CITY TEA現萃茶四季春青茶/英式紅茶4杯75折優惠價105元、CITY PEARL珍珠奶茶/黑糖珍珠撞奶4杯75折優惠價180元。

▲漢堡王祭出1月限定「華堡日」，只要於官網下單外帶指定華堡系列套餐，就免費送1顆5吋原味華堡。（圖／漢堡王提供）

人氣速食店「漢堡王」1月限定「華堡日」來了，即日起至1月17日止，只要於官網下單外帶指定華堡系列套餐（華堡套餐／辣味華堡套餐／雙層華堡套餐／辣味雙層華堡套餐／三層華堡套餐／辣味三層華堡套餐），並輸入優惠碼「LOVEBK」，且選定1月17日當日取餐，就可多吃人氣「5吋原味華堡」1顆，隨餐送不限量，提醒機場、兒童樂園、台積P1、台中美光、南科台積等門市不適用此活動。